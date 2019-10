Ligue des champions : Thomas Meunier retourne au pays

Paris, France

Thomas Meunier va retrouver le plat pays qui est le sien, sous les couleurs du PSG. Paris se déplace à Bruges, ce mardi, pour la troisième journée de Ligue des champions. "Je suis content, en principe, je devrais être sur le terrain", lâche souriant le latéral droit Rouge et Bleu. Avec le maillot brugeois, le Belge de la capitale a remporté une coupe de Belgique et un championnat avant de s'engager avec le Paris Saint-Germain.

Les ponts ne sont pas coupés

"C'est toujours quelque chose de spéciale de revenir au pays, mais en plus dans son ancien club, c'est encore plus particulier", raconte Thomas Meunier. Après avoir passé cinq ans avec les Bleu et Noir, il reste très proche de son ancienne équipe. "Je communique avec pas mal de monde et il y aura beaucoup de personnes présentes dans le stade pour non seulement venir voir le PSG, mais surtout Thomas Meunier", explique l'international Belge.

Bruges peut compter sur son "12e homme"

À l'annonce de la poule de Ligue des champions du PSG, Bruges faisait figure d'équipe la plus faible. Après deux journées, les Belges pointent à la deuxième place. "Faudra être prudent, ce ne sera pas un match gagné d'avance", analyse Thomas Meunier. Bruges a notamment concédé le nul sur la pelouse du Réal Madrid (2-2). "À Bernabeu ils auraient même pu mener 3-0 et fermer complètement la boutique". Thomas Meunier met aussi en garde ses coéquipiers de la capitale : "Ils ont surtout un 12e homme super présent qui arrive à les pousser, il faudra, si on en a l'occasion, tuer le match le plus vite possible". Les Rouge et Bleu sont prévenus.