Ligue des Champions : toutes les équipes qualifiées pour les quarts de finale

Quelles sont les huit équipes qualifiées pour disputer les quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes ? Les huitièmes de finale retour se disputent depuis le mardi 10 mars.

Les équipe qualifiées pour les quarts

Atalanta

Leipzig

Leipzig sort Tottenham, l'Atalanta qualifié

Ce sont les deux première équipes qui ont décroché leur ticket pour les quarts de finale de la compétition. Devant son public, le RB Leipzig a facilement pris la mesure de Tottenham (3-0). Marcel Sabitzer y est allé de son doublé en première période alors qu'Emil Forsberg, sur son premier ballon, a éteint les Spurs en toute fin de partie. Après s'être imposé à l'aller (1-0) le club allemand se qualifie pour la première fois de son histoire en quarts de finale de la Coupe d'Europe.

Première aussi à ce stade de la compétition pour l'Atalanta, vainqueur de Valence dans une rencontre à huis clos (3-4). Défaits 4-1 au match aller, les coéquipiers de Kevin Gameiro sont éliminés malgré les deux buts du Français. Auteur d'un match exceptionnel, Josip Ilicic a inscrit un quadruplé et provoqué un penalty.

Les quarts de finale aller se joueront le 7 et 8 avril et les matches retour le 14 et 15 avril 2020.

Le programme des 8e

Mercredi 11 mars

Liverpool (ENG) - Atlético Madrid (ESP)

Paris SG (FRA) - Dortmund (GER)

)

Mardi 17 mars

Juventus Turin (ITA) - Lyon (FRA)

Manchester City (ENG) - Real Madrid (ESP)



Mercredi 18 mars