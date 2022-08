Ligue des champions : "très réducteur" de placer le PSG en favori de son groupe pour Christophe Galtier

Avec la Juventus Turin, le Benfica Lisbonne et le Maccabi Haïfa, le Paris Saint-Germain a hérité, lors du tirage au sort réalisé jeudi soir à Istanbul, d'un groupe de Ligue des champions avec des adversaires qui semblent à sa portée. En conférence de presse ce vendredi 26 août au camp des loges à Saint-Germain-en-Laye, Christophe Galtier l'entraîneur parisien s'est montré plus mesuré.

Le Benfica et le Maccabi viennent des matchs de barrages et la Juventus, 4eme lors des deux dernières saisons en Italie, n'est pas allée plus loin que les huitièmes de finales en Ligue des champions depuis trois ans. Mais ça, ce sont les statistiques des années passées, ce qui compte pour le coach parisien c'est le niveau actuel des équipes que va affronter le PSG dès le 6 septembre.

Le PSG favori de son groupe ?

"C'est très difficile de parler de niveau, puisque les championnats viennent de démarrer et l'on a pas vu beaucoup de matchs" précise Christophe Galtier. Pour le technicien parisien, pas question de parler de favori pour le PSG dans une compétition "qui transcende énormément les joueurs, les équipes et les publics", pour lui "il y a des groupes beaucoup plus difficiles et d'autres qui paraissent beaucoup plus simples", dans ces conditions "il est très réducteurs de dire que le PSG est favori" selon Christophe Galtier.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En conférence de presse, l'entraîneur des parisiens est revenu sur les adversaires de ce groupe H. La Juventus "un très grand club européen, dans un stade avec une très grosse ambiance", mais là encore Christophe Galtier a préféré ne pas évoquer l'état de forme des turinois : "je suis concentré sur mon équipe, le tirage est très récent et c'est un club habitué à ce niveau européen, la réalité du championnat est différente de la celle de la Ligue des champions."

Un calendrier très chargé

Dans cette nouvelle campagne européenne, les parisiens devront composer avec une donnée importante : un calendrier ultra serré et ultra chargé en raison du début de la Coupe du monde le 20 novembre 2022. "Nous entamons un cycle de 21 jours avec 7 matchs en jouant tous les 3 jours, j'ai un effectif de qualité et je vais devoir m'appuyer sur cet effectif", pour tenir sur la longueur et avec la bonne cadence. Une des solutions, donc, c'est de faire tourner son effectif, "je vais faire en sorte que les joueurs ne soient pas fatigués où que l'on ne soit pas tout proche d'une blessure".

Cette folle série de matchs commence dès ce dimanche à 20h45 avec la réception de l'AS Monaco, à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Paris, avant de se rendre à Toulouse le mercredi 31 août et de commencer enfin cette campagne européenne avec un premier match de Ligue des champions le 6 ou le 7 septembre.

à réécouter Éric Rabesandratana, ancien joueur du PSG et consultant pour France Bleu Paris