Ligue des champions : trois Parisiens dans l'équipe type de la première journée

Trois Parisiens figurent dans l'équipe type de l'UEFA pour la première journée de Ligue des champions, après le succès du PSG face au Real Madrid, ce mercredi. Les deux latéraux, Juan Bernat et Thomas Meunier accompagnent Angel Di Maria dans ce 11 Européen.

Juan Bernat et Thomas Meunier sont dans l'équipe type de la première journée de Ligue des champions

Paris, France

Les deux buteurs du PSG et un soldat sur son flanc gauche. Voici les trois joueurs parisiens sélectionnés pour intégrer le 11 type de la première journée de Ligue des champions. Angel Di Maria, Thomas Meunier et Juan Bernant figurent dans l'équipe concoctée par l'UEFA sur la base des statistiques de la première semaine de compétition. Les trois hommes ont activement participé à la victoire du PSG, ce mercredi, face au Real Madrid (3-0).

Di Maria nommé aussi pour le meilleur joueur et pour le plus beau but

Auteur d'une prestation exceptionnelle, Angel Di Maria peut également être sacré meilleur joueur européen pour cette première journée. Le second but de l'Argentin est en lice également pour le titre de plus belle réalisation de la semaine.