Ligue des Champions : Un feu d'artifice a été tiré en pleine nuit prêt de l'hôtel du FC Barcelone

Cette nuit entre quatre et cinq heures du matin, un feu d'artifice a été tiré non loin de l'hôtel accueillant les joueurs du Barça, avant la rencontre de ce mercredi soir (21h). Un huitième de finale retour de Ligue des Champions où le PSG est en ballottage favorable.

NICOLAS MAETERLINCK / BELGA MAG / BELGA VIA AFP

Les détonations ont réveillé les habitants du quartier mais on ne sait pas si elles ont troublé dans leur sommeil les joueurs du FC Barcelone. Ce mercredi, aux alentours de quatre heures du matin, un feu d'artifice a été tiré non loin de l'hôtel Pullman qui abrite les catalans. Pendant quelques secondes, minutes les habitants du quartier avenue de Suffren, dans le 15e arrondissement de Paris.

Pour expliquer ce feu d'artifice, très vite les regards se sont tournés vers le Collectif Ultras Paris. Contacté par nos soins, le principal groupe de supporters du PSG a nié en bloc d'être à l'origine de ces fusées et autres mortiers tirés non loin de l'hôtel des Catalans.

Et même si ce feu d'artifice n'est pas revendiqué. Tout ça ressemble quand même à une réponse de certains fans du PSG après la même situation, le 15 février dernier sous les fenêtres de l'hôtel des Parisiens à Barcelone. Seule différence notable entre les deux incidents, celle en Espagne a été faite à 21h... alors qu'à Paris il était entre quatre et cinq heures du matin.