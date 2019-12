Ligue des champions : "Un match spécial face à Dortmund", avoue l’entraîneur du PSG

Paris, France

La nouvelle a dû lui faire bizarre. Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, va retrouver son ancien club du Borussia Dortmund, en huitième de finale de Ligue des champions. Le match aller est programmé le 18 février en Allemagne, le retour le 11 mars au Parc des Princes. Le tirage a été effectué, ce lundi midi, du côté de Nyon en Suisse. Le coach Rouge et Bleu a passé deux saisons sur le banc du BVB avec qui il a remporté une Coupe d'Allemagne en 2017. "Pour moi et pour mon staff, ce sera un match spécial", souriait le natif de Krumbach à la veille du tirage.

Tirage plutôt favorable pour les Rouge et Bleu

En tombant face aux Allemands, les Parisiens évitent ainsi les épouvantails Tottenham et l'Atlético de Madrid. En recevant au match retour, les hommes de la capitale apparaissent favoris même si Leonardo, le directeur sportif du club, préfère rester prudent."N'importe quel tirage, c'est toujours difficile, on parle des 8e de finale de la Ligue des champions. On tombe sur des équipes qui ont mérité d'être là. Le Borussia, c'est une équipe qui joue, avec une identité de jeu très claire, un mélange de jeunes joueurs et d'anciens."

Le patron brésilien en a profité aussi pour enlever un peu de pression à ses joueurs. "Je ne pense pas qu'on soit favori cette année en Ligue des champions. C'est sûr qu'on a un potentiel, on a une grosse possibilité de bien faire. Le Borussia ne doit pas être content d'être tombé sur nous. Il reste encore deux mois avant le match aller...donc ça dépendra du niveau de jeu à ce moment-là".

Un déplacement bouillant pour le PSG

Si Dortmund, irrégulier aussi bien en C1 qu'en Bundesliga cette saison, parait être un tirage séduisant sur le papier pour l'équipe de Neymar et Kylian Mbappé, il reste toutefois toujours périlleux d'aller chercher un résultat dans son enceinte de la Ruhr, connue mondialement pour son ambiance et son "mur jaune". "Le Paris Saint-Germain est un tirage excitant", affirme Hans-Joachim Watzke, directeur exécutif du Borussia Dortmund. "C'est très intéressant pour nous et pour nos fans. Nous abordons ce duel avec confiance. Je pense que les chances sont de 50/50".