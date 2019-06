Ligue des Champions : victoire de Liverpool sur Tottenham en finale

Dans la chaleur espagnole de ce début du mois de juin, Liverpool et Tottenham se sont affrontés en finale de la Ligue des Champions ce samedi. Les Reds de Liverpool se sont finalement imposés sur le score de 2 à 0. L’Égyptien Mohamed Salah n'a cette fois pas failli en marquant le premier but sur penalty au bout de seulement 1 minute et 48 secondes. C'est le deuxième but le plus rapide de l'histoire. Le deuxième point a été apporté à la 87e minute par Divock Origi, le belge de Liverpool, ancien Lillois, sorti du banc pour remplacer un Roberto Firmino peu en verve.

Après les exploits de leurs deux équipes au tour précédent, les supporters anglais avaient fait le déplacement en nombre. Au moins 32.000 personnes étaient attendues pour l'événement à Madrid.

Cette victoire de Liverpool est aussi celle du coach, Jürgen Klopp, qui n'avait jusqu'ici aucun titre à son actif en Angleterre. Comme son homologue de Tottenham, il fait l'admiration des fans de foot pour le jeu qu'il met en place. Pour la première fois depuis 2014, le trophée aux grandes oreilles revient donc à l'Angleterre et quitte l'Espagne mais c'est la sixième couronne continentale pour les Reds.