Ligue des Champions : Victoire historique du PSG 2-1 contre la Juventus Turin

Kylian Mbappé célébrant son deuxième but face à la Juventus Turin.

Ce n'était jamais arrivé. Le PSG a enfin battu la Juventus Turin 2 buts à 1 ce mardi. Les parisiens ont commencé commencé très fort. Il n'aura fallu attendre que cinq minutes pour voir Kylian Mbappé ouvrir le score d'une reprise de volée, sur une louche de Neymar qui surprend la défense de Turin.

A la 22e minute, Kylian Mbappé double la mise dans le petit filet gauche de Perin, après un relais avec Achraf Hakimi. Le Parc des Princes s'enflamme. Le score ne bougera plus. A la pause, le Paris Saint-Germain mène 2 buts à 0.

Une deuxième mi-temps plus disputée

Huit minutes après la reprise, Donnarumma rate totalement sa sortie et McKennie en profite pour marquer de la tête. sur la deuxième occasion italienne. Les parisiens ne mènent plus que par un but d'écart.

Le Paris Saint-Germain a parfaitement résisté aux attaques de la Juventus qui s'est montrée dangereuse à plusieurs reprises. Les Parisiens, malgré d'énormes occasions, n'ont pas réussi à aggraver le score. A la fin du temps réglementaire, le PSG l'emporte 2 buts à 1.

Une première victoire dans cette Ligue des Champions 2022-2023 et une première victoire historique contre la Juventus Turin.