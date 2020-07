Ligue des Champions : Atalanta-PSG et Real Madrid ou Man City - OL (ou la Juventus) pour les quarts de finale

De belles affiches pour les équipes françaises pour la reprise de la Ligue des Champions. Le tirage des quarts et demi-finales a eu lieu ce vendredi midi de Nyon en Suisse, après cinq mois d'arrêt de la compétition à cause de l'épidémie de Covid-19. Les matchs auront lieu à Lisbonne à huit-clos.

Le PSG face à l'Atalanta Bergame

Le Paris-Saint-Germain se frottera donc à l'Atalanta Bergame pour ces quarts de finales, dans un match unique et non dans des rencontres en aller-retour.

Le Real Madrid ou Manchester City pour Lyon (ou la Juventus)

En cas de victoire sur la Juventus pour son huitième de finale retour, l'Olympique Lyonnais affrontera le Real Madrid ou Manchester City pour les quarts de finale.

L'OL n'a pas atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions depuis la saison 2009-2010 et sa défaite en demi-finale.

Les affiches complètes des quarts de finale

Real Madrid ou Manchester City - Olympique Lyonnais ou Juventus

Leipzig - Atletico Madrid

Napoli ou FC Barcelone - Chelsea ou Bayern Munich

Atalanta Bergame - Paris-Saint-Germain

Les huitièmes de finale retour restent à jouer : Juventus - OL, Manchester City - Real Madrid, FC Barcelone-Naples et Bayern Munich-Chelsea. Pour rappel, l'Olympique Lyonnais s'est imposé à domicile au match aller, 1-0 le 26 février dernier.

Le Real Madrid de Zidane s'est incliné face à Manchester City 2 buts à 1.

Naples et le FC Barcelone ont fait match nul 1-1 et le Bayern Munich de Tolisso, Pavard et Hernandez se sont facilement imposés contre Chelsea 3-0 à Stamford Bridge.

