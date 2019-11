Ligue des champions : Zidane rêve toujours de Kylian Mbappé

Paris, France

"Je suis déjà amoureux de lui", Zinédine Zidane ne lésine pas quand il s'agit d'évoquer Kylian Mbappé. Des mots prononcés à la veille du choc entre le Real Madrid et Paris, prévu ce mardi, et qui devraient, à nouveau, ne pas plaire à Leonardo. Le directeur sportif du PSG s'était agacé, il y a quelques semaines, suite aux propos de l'ancien numéro 10 tricolore et de son intérêt pour le crack de Bondy.

Zidane en remet une couche, "je suis déjà amoureux de lui. D'abord en tant que personne. Mais je le connais depuis longtemps, ce n'est pas la première fois que je vais le rencontrer, il était déjà venu ici passer des tests", mais garde un peu de distance. "C'est un adversaire demain (mardi), je ne peux pas en dire plus."

Pas de revanche pour le Real

Le PSG reste un mauvais souvenir pour les Madrilènes, battus 3-0 au Parc des Princes, lors du match aller dans la capitale au mois de septembre. La rencontre de demain sera bien différente selon Zinédine Zidane. "Ce n'est pas une revanche, on a envie de faire un gros match de montrer nos qualités, on a de la régularité. C'est un match pour confirmer tout ça."

Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition, les Rouge et Bleu peuvent aborder ce grand rendez-vous avec beaucoup plus de sérénité.