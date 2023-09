Ligue des nations de foot féminin à Valenciennes : Florence Cattiau fan des Bleues sera au stade du Hainaut

Florence est fan des Bleues depuis plus de 10 ans, elle les a suivies jusqu'en Suède pour l'Euro, elle avait même prévu d'aller en Australie pour la coupe du monde, mais avec l'inflation impossible de payer le séjour, du coup elle est ravie de les accueillir presque à domicile au Stade du Hainaut " c'est le moment de leur montrer qu'on est toujours derrière elles même si elles ont été sorties en quart de finale, ça reste notre équipe c'est comme un mariage c'est pour le meilleur et pour le pire ! on espère que le meilleur va arriver aux JO parce qu'on espère tout le temps et on est toujours un peu déçues, les joueuses en premier"

La prof de sport de Wallers qui se félicite de la création de cette nouvelle compétition de ligue des nations "qu'on fasse la même chose que les garçons je trouve que c'est bien, ça prouve qu'on s'intéresse vraiment au foot féminin et qu'on cherche à le développer".

Le retour de la nordiste Amandine Henry

Florence qui apprécie aussi l'appel aux supporters d'Hervé Renard d'assister au match à Valenciennes.

Mais pour aller jusqu'au bout de la démarche il faudrait changer les jours et horaires des matchs des filles selon elle car 21h10 un vendredi soir, ça empêche beaucoup de supporters hors région de faire le déplacement selon la licenciée d'Hasnon.

Autre motif de satisfaction le retour d'une de ses chouchous la nordiste Amandine Henry qui n'avait pas pu participer au mondial.

Elle pronostique un 3-1 ce soir, même s'il faut se méfier des Portugaises selon elle "ça va pas être si facile que ça parce que je trouve qu'elles ont fait des belles choses sur la coupe du monde et ces derniers temps".

Et après le match elle espère pouvoir décrocher de nouveaux selfies avec ses idoles pour compléter sa collection.

France-Portugal c'est à 21h10 au stade du Hainaut. 17 0000 supporters ont déjà réservé mais il reste encore des places pour remplir le stade qui compte 25 000 places.