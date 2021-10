Ligue des nations de football : une demi-finale sur fond de rivalité franco-belge

Un air de revanche va souffler sur l'Allianz stadium de Turin en Italie où se déroule la demi-finale entre la France et la Belgique ce jeudi soir. Les Diables Rouges n'ont pas digéré leur défaite contre les Bleus au dernier Mondial.

C'est l'histoire d'un but qui a transformé la frontière franco-belge en fossé. Depuis le 10 juillet 2018, la tête de Samuel Umtiti à la 51e minute, unique but de la France éliminant la Belgique aux portes de la finale de la Coupe du monde, les Belges ruminent et espèrent prendre leur revanche ce jeudi 7 octobre. Trois ans après, ils se retrouvent contre la France en demi-finale de Ligue des nations de football à Turin, en Italie.

Le "seum" belge

Retour donc en 2018. Quelques minutes après la défaite de son équipe, le gardien belge Thibault Courtois ouvre les hostilités : "C'est frustrant, car tu ne perds pas contre une équipe qui était meilleure". "Je préfère perdre avec cette Belgique que gagner avec cette France", ajoute le capitaine belge Eden Hazard.

Ce manque de fair play indigne les supporters français qui ripostent sur les réseaux sociaux. Ils qualifient cette réaction de "seum" de la part de l'adversaire, "frustration" en argot. Le tube de Vegedream est même parodié :

Une rancune solide s'installe chez nos voisins francophones qui exultent même après notre défaite en huitième de finale de l'Euro l'été dernier contre la Suisse. Scènes de liesse dans les rues. Certains brûlent même le drapeau bleu-blanc-rouge !

Dans quel état d'esprit se retrouvent les deux équipes ?

Belges et Français sortent le drapeau blanc, la carte de l'apaisement. "Il y a toujours eu une rivalité parce que c'est frontalier, la même qu'on peut avoir avec l'Italie ou l'Espagne (...) c'est une rivalité saine et sportive", dédramatise Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus. "C'est du passé, renchérit Raphaël Varane, le match qui est à venir c'est surtout deux grosses équipes qui s'affrontent, c'était il y a plus de trois ans, c'est derrière nous".

Mais avant la rencontre, l'amertume se ressent toujours côté belge. "Personnellement, je suis là pour jouer au foot, on sait que la dernière fois ils l'ont emporté, j'espère que ce sera à notre tour. Il y avait beaucoup de frustration, je ne veux pas trop y repenser, mais quand on joue un tournoi important, c'est frustrant d'arriver si près du but", explique Youri Tielemans, milieu de la Belgique.