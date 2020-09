Ligue des nations : deux ans après la finale du Mondial, les Bleus retrouvent la Croatie

S'ils ont gagné leur premier match après 10 mois de pause, 1-0 face à la Suède samedi dernier, les Bleus n'ont pas vraiment réussi à enthousiasmer leurs supporters, ni leur sélectionneur. "On ne peut pas dire qu'on a fait un match brillant, mais sérieux et appliqué" a résumé Didier Deschamps. Les Bleus vont devoir montrer un autre visage pour l'affiche de ce mardi soir 20h45. Ils accueillent la Croatie au Stade de France pour un remake de la finale de la Coupe du monde 2018.

Ce qui devait être un spectacle et une fête, deux ans après le sacre des Français en Russe, sera beaucoup moins exaltant que prévu. Les deux équipes s'affronteront dans un stade vide puisque l'épidémie de coronavirus a exclu tous les spectateurs. La pandémie est également la grande responsable de la petite forme des joueurs, qui pour certains ont terminé leurs championnats en juillet et la Ligue des champions en août. Pas de trêve estivale et cela se sent sur la fraîcheur de leurs organismes.

à lire aussi Ligue des nations : la France domine la Suède (1-0) grâce à un but de Kylian Mbappé

C'est certainement encore plus vrai pour les Croates, privés de leur vieillissant mais irremplaçable duo du milieu de terrain Luka Modric - Ivan Rakitic, préservé par le sélectionneur Zlatko Dalic pour cette première phase de la Ligue des nations. La Croatie s'est faite ensevelir par le Portugal samedi dernier (4-1) et ne montre pas un visage digne d'un finaliste de Coupe du monde.

Un turn-over important

Malgré leur prestation peu emballante face à la Suède, la France s'en sort mieux. Elle a su le montrer grâce à l'angle parfait trouvé par Kylian Mbappé pour inscrire l'unique but de la rencontre, ou encore avec la prestation énergique de N'golo Kanté, infatigable gratteur de ballons. Mais c'est le souffle et les jambes qui ont globalement manqué aux Bleus, ce qui va contraindre Didier Deschamps à faire beaucoup de changements.

"C'est très difficile de pouvoir enchaîner. Déjà, faire 90 minutes avec un déficit au départ c'est prendre des risques sur les joueurs... Ça va peut-être à l'encontre de la cohésion et des automatismes mais je pense que je n'ai pas le choix" a déclaré le sélectionneur après la rencontre face à la Suède.

Et l'entraîneur devra faire sans Kylian Mbappé, testé positif au coronavirus ce lundi. L'attaquant du PSG a été contraint de déclarer forfait pour la rencontre face à la Croatie et a quitté le groupe lundi soir.

Camavinga enfin sur le terrain ?

Ces importantes rotations imposées à Didier Deschamps feront au moins quelques heureux. Comme Anthony Martial, entré en jeu en attaque face à la Suède, qui n'avait plus joué sous le maillot tricolore depuis plus de deux ans. Le joueur de Manchester United devrait en profiter pour avoir l'opportunité de se monter un peu plus, tout comme le latéral du Real Madrid Ferland Mendy si Lucas Digne ou Lucas Hernandez sont mis au repos.

Tous les regards sont alors tournés vers Eduardo Camavinga. Le jeune milieu rennais, 17 ans et 9 mois, n'est pas entré sur le terrain samedi pour jouer ses toutes premières minutes chez les Bleus. Si Didier Deschamps le fait entrer ce mardi, il deviendra alors le premier joueur d'après-guerre à endosser le maillot tricolore avant sa majorité.

Si tel devait être le cas, Camavinga prendrait alors la place, soit d'Adrien Rabiot, titulaire en Suède avec les Bleus pour la première fois depuis son refus d'être réserviste au Mondial 2018, soit de N'Golo Kanté, très en forme samedi. Mais le sélectionneur l'a promis à Camavinga, il devrait selon toute logique lui offrir sa première sélection, ne serait-ce que pour quelques minutes de jeu.