Les Bleus (enfin) en mode champions du monde ? Après leur match nul arraché contre l'Islande jeudi (2-2)., les hommes de Didier Deschamps reçoivent l’Allemagne ce mardi soir au Stade de France pour le compte de la 3e journée de la Ligue des Nations.

Les Bleus pour rester en tête du groupe

L'enjeu pour la France ? Prendre de l'avance en tête du groupe 1 avant le déplacement à Rotterdam mi-novembre pour défier les Pays-Bas, son dauphin au classement et donc principal adversaire dans la course à la phase finale de Ligue des Nations prévue en juin, après sa victoire face aux Pays-Bas (2-1) et le nul en Allemagne (0-0) en septembre.

Mardi, ils rencontreront une équipe d'Allemagne au plus mal. Les hommes de Joachim Löw, sèchement battus par les Néerlandais (3-0) le week-end dernier, n'ont pas digéré leur piteuse élimination au premier tour du Mondial, quatre ans après leur sacre au Brésil.

Le sélectionneur de la Mannschaft, dans la tourmente après une cinquième défaite cette année, sera en outre privé de son roc défensif Jerome Boateng, blessé à un mollet lors de la débâcle d'Amsterdam.

Réaffirmer le statut de champion du monde en faisant oublier l'Islande

A l'aller, pour leur premier match en tant que champions du monde, les Français n'ont pas réussi à s'imposer à Munich (0-0). Ils auraient même pu connaître leur première défaite depuis mars 2018 sans une prestation majuscule d'Alphonse Areola, titulaire en l'absence des deux gardiens habituels Hugo Lloris et Steve Mandanda.

Pour battre les Allemands, même diminués, il faudra en tout cas rendre une copie plus sérieuse que face à l'Islande, où les entrées de Kylian Mbappé et du petit nouveau Tanguy Ndombélé ont permis d'arracher un match nul in extremis.

Le match contre l'Allemagne "c'est une occasion de réaffirmer notre statut de champion du monde", a souligné N'Golo Kanté, l'infatigable milieu des Bleus resté sur le banc des remplaçants contre l'Islande. Le sélectionneur, champion du monde 1998 en tant que joueur, a eu beau répéter qu'il ne fallait "pas s'endormir" après le sacre de Moscou, le message n'a peut-être pas été assimilé par tous.

"C'est un grand match. L'objectif est la première place et cela passe par un très bon résultat" — Hugo Lloris

Équipe-type alignée d'entrée ?

Didier Deschamps devrait aligner quasiment tous les finalistes du Mondial, à l'exception du défenseur central Samuel Umtiti (blessé à un genou). L'intérim sera très certainement assuré par Presnel Kimpembe, malgré sa prestation très décevante jeudi contre les Islandais.

Au-delà de l'enjeu sportif, ce France-Allemagne au Stade de France mardi réveillera le douloureux souvenir du 13 novembre 2015, quand la vague d'attentats terroristes avait frappé Paris et Saint-Denis, faisant un total de 130 mots, dont un aux abords du stade.

La compo probable

France : Lloris (cap.) - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Pogba, Kanté - Mbappé, Griezmann, Matuidi - Giroud

Allemagne : Neuer (cap.) - Ginter, Süle, Hummels, Schulz - Kimmich - Kroos, Rudy - Draxler, Werner, Sane

