Ligue des nations : l'équipe de France en quête d'un nouveau souffle face à la Croatie

Il n'y a pour l'instant aucune raison de s'inquiéter mais les Bleus vont devoir marquer le coup ce mercredi à Zagreb. Trois jours après leur match décevant face au Portugal (0-0), l'équipe de France affronte la Croatie pour le match retour comptant pour la 4e journée de la Ligue des nations. Les joueurs de Didier Deschamps avaient remporté de belle manière le match aller (4-2), le même score que celui de la finale de la Coupe du monde 2018.

Mais ce mercredi l'ambiance sera toute différente. Les Croates jouent à domicile dans le stade Maksimir qui accueillera 10.000 supporters de l'équipe au damier. Les nouvelles règles de l'UEFA en la matière autorisent une jauge de l'ordre de 30% des capacités des arènes, le mot de la fin revenant toujours aux autorités locales. Les Français, qui se déplacent pour la première fois en Croatie depuis leur victoire au Mondial 2018, auront droit à un accueil plutôt hostile.

Autre difficulté pour les Bleus, le retour de Luka Modric, Ballon d'or 2018 et héros national. Il avait manqué le match aller et devrait tout tenter pour se faire pardonner. Le n°10 du Real Madrid, accompagné par une solide défense centrale avec Marseillais Duje Caleta-Car, et l'ex-Lyonnais Dejan Lovren, a enfin su débloquer le compteur de son équipe en Ligue des nations en battant la Suède (2-1) dimanche dernier.

Pogba de retour, Griezmann doit rallumer la flamme

Après avoir buté sur la solide défense portugaise, les Bleus ont pour objectif eux aussi de pendre le plus de points ce mercredi. Didier Deschamps peut enfin compter sur le retour de Paul Pogba après de longs mois d'absence pour cause de blessure puis de coronavirus. Sur le terrain, "La Pioche" a récupéré sans problème son statut de cadre proposant son son jeu risqué vers l'avant et faisant étinceler son association avec N'Golo Kanté. Mais tout de même encore pas mal d'imprécisions et d'erreurs techniques, à l'image d'une ou deux transversales directement en touche, des écueils déjà entrevus en club ces dernières semaines.

Antoine Griezmann devra réussir à rallumer la flamme d'une attaque française assez terne. Peu épanoui au Barça, le joueur n'a pas franchement brillé en Suède (victoire 1-0) avant de hausser son niveau face à la Croatie. Deschamps aura besoin qu'il hausse encore un peu plus le jeu face aux même Croates ce soir.

Animer le jeu

Le sélectionneur pourrait réaligner une partie de l'équipe déjà présente face au Portugal dimanche au stade de France. Mais il devra faire avec les pressions des clubs des joueurs Français le Bayern Munich joue dès ce jeudi et le PSG vendredi. Pour Didier Deschamps, ce n'est pas "l'équilibre" qui a péché, ni la qualité des joueurs sur le terrain, mais plutôt l'animation du jeu.

"On peut toujours changer, mais je ne voyais pas de joueur en difficulté", a relevé le patron des champions du monde après le match. "Changer pour changer, sincèrement je ne suis pas persuadé qu'on aurait fait mieux", avait-il complété.

L'opposition fournie par le Portugal était, à l'entendre, une bonne partie du problème. "On était censé pouvoir mieux attaquer, c'est sûr, mais cela passe par là aussi, par des problèmes dus à un adversaire, à une opposition. Heureusement qu'on a des difficultés avant les échéances qui nous attendent l'année prochaine", avait-il conclu.