Ligue des nations : l'équipe de France face au Danemark pour un avant-goût de la Coupe du monde (20h45)

Six jours après la chaotique finale de la Ligue des Champions, le Stade de France renoue avec un semblant de normalité avec le match France - Danemark en Ligue des nations vendredi (20h45). Après les images de supporters de Liverpool agglutinés sur le parvis et de gaz lacrymogènes lancés par les forces de l'ordre, l'enceinte de Saint-Denis doit retrouver un visage plus familier avec des soirées de football habituellement plus tranquilles avec les Bleus. 1.270 agents de sûreté seront déployés, un dispositif classique.

Alors qu'une nouvelle grève du RER B est prévue, comme samedi dernier, l'acheminement du public et des 1.400 supporters Danois sera particulièrement scruté. Mais ce qui devrait surtout attirer l'attention c'est le retour des Bleus sur la pelouse du Stade de France, qu'ils n'ont plus foulé depuis un an (3-0 contre la Bulgarie le 8 juin 2021). A cette époque, les restrictions sanitaires en vigueur avaient réduit l'assistance à 5.000 personnes.

Le Danemark dans le même groupe que les Bleus au Mondial

Ce vendredi, devant près de 80.000 spectateurs, ils lancent la défense de leur titre en Ligue des nations avec une séquence de quatre matches en dix jours, dont le premier contre l'équipe de Christian Eriksen, demi-finaliste surprise du dernier Championnat d'Europe après avoir surmonté l'arrêt cardiaque de son N.10 en début de tournoi. L'intérêt de la rencontre est décuplé par les retrouvailles attendues le 26 novembre à Doha au premier tour du Mondial-2022 entre Français et Danois, versés dans le même groupe... comme en 2018.

Les acteurs du choc de vendredi s'y présentent avec des états de forme "disparates", selon le mot de Didier Deschamps. "Il y a les saisons terminées, des footballeurs en vacances, donc c'est une période toujours particulière", a dépeint en début de semaine le sélectionneur, avant de s'absenter pour un deuil familial. Il ne sera d'ailleurs pas présent sur le banc pour diriger l'équipe. Il sera remplacé par son adjoint Guy Stéphan. Si Karim Benzema a clos sa saison avec le Real Madrid seulement samedi, avec le sacre en Ligue des champions, Pavard a joué son ultime rencontre le 8 mai avec le Bayern Munich (il est resté sur le banc le match d'après).

Le duo Benzema - Mbappé espéré

Benzema, auteur d'une saison fantastique avec les Merengue, a repris l'entraînement collectif mercredi et pourrait donc être aligné aux côtés de Kylian Mbappé. L'entente entre les deux attaquants vedettes, 14 buts à eux deux sur les 26 inscrits par les Bleus cette saison, sera scrutée alors que le Parisien a choisi de ne pas rejoindre Benzema au Real et de prolonger avec le PSG jusqu'en 2025. Sur le terrain, la confrontation entre la France et le Danemark sera la 17e entre les deux nations (8 victoires pour la France, 6 pour le Danemark et deux matches nuls).

Surtout, elle donnera de premiers enseignements à Didier Deschamps et à son homologue danois Kasper Hjulmand avant de se retrouver en phase de groupes de la Coupe du monde au Qatar, le 26 novembre au 974 Stadium de Doha.