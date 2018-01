La France a hérité d'une poule très relevée avec l'Allemagne et les Pays-Bas, mercredi au tirage au sort de la Ligue des Nations, une nouvelle compétition européenne destinée à remplacer les matches amicaux et offrir quatre billets supplémentaires pour l'Euro 2020.

La première phase de cette nouvelle compétition européenne se déroulera de septembre à novembre 2018, indépendamment des éliminatoires habituels de l'Euro 2020, de mars à novembre 2019.

Quatre billets supplémentaires pour l'Euro 2020

Au total, 55 nations européennes sont réparties dans quatre ligues (A, B, C, D) en fonction de leur coefficient UEFA, avec les sélections les plus fortes dans la Ligue A - celle de la France - et les plus faibles dans la D. Parmi les groupes relevés également, celui entre la Croatie, l'Angleterre et Espagne.

Les Ligues sont elles-mêmes divisées en poules de trois ou quatre équipes qui vont s'affronter pendant une phase de groupe, de septembre à novembre. Les quatre vainqueurs des poules de la Ligue A disputeront également un "final four", un tournoi final organisé du 5 au 9 juin 2019, pour tenter de décrocher le titre de cette nouvelle compétition.

Par ailleurs, elle permet d'offrir quatre billets supplémentaires pour l'Euro 2020, en plus du système habituel de qualification. Notamment pour des équipes modestes qui n'auront pas réussi à se qualifier par la voie classique.

Les groupes

LIGUE A

Groupe 1

Allemagne

France

Pays-Bas

Groupe 2

Belgique

Suisse

Islande

Groupe 3

Portugal

Italie

Pologne

Groupe 4

Espagne

Angleterre

Croatie

LIGUE B

Groupe 1

Slovaquie

Ukraine

République tchèque

Groupe 2

Russie

Suède

Turquie

Groupe 3

Autriche

Bosnie-Herzégovine

Irlande du Nord

Groupe 4

Pays de Galles

Irlande

Danemark

LIGUE C

Groupe 1

Ecosse

Albanie

Israël

Groupe 2

Hongrie

Grèce

Finlande

Estonie

Groupe 3

Slovénie

Norvège

Bulgarie

Chypre

Groupe 4

Roumanie

Serbie

Montenegro

Lituanie

LIGUE D

Groupe 1

Géorgie

Lettonie

Kazakhstan

Andorre

Groupe 2

Biélorussie

Luxembourg

Moldavie

Saint-Marin

Groupe 3

Azerbaïdjan

Îles Féroé

Malte

Kosovo

Groupe 4

Macédoine

Arménie

Liechtenstein

Gibraltar