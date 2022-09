Ligue des nations : les Bleus face au Danemark, ultime test avant la Coupe du monde

Olivier Giroud et Kylian Mbappé, tous deux buteurs face à l'Autriche

Les Bleus se sont rassurés et nous aussi par la même occasion. Grâce à la victoire jeudi contre l'Autriche (2-0), l'équipe de France peut aborder ce match de Ligue des nations contre le Danemark dimanche (20h45) avec plus de sérénité. Il s'agit du dernier test pour Didier Deschamps et ses joueurs avant la Coupe du monde au Qatar (20 novembre - 18 décembre).

Malgré la victoire et un duo Mbappé-Giroud décisif, deux nouvelles blessures viennent s'ajouter à la déjà très longue liste de joueurs à l'infirmerie. Celles de Jules Koundé (ischio) et de Mike Maignan (mollet). Les deux joueurs sont forfaits pour le déplacement à Copenhague. Steve Mandanda remplace Maignan dans les buts tandis que Koundé ne sera pas remplacé.

Soulagement

Mais cette victoire permet aux Bleus de souffler un peu. Premièrement, ils échappent de peu à la relégation en ligue B en Ligue des nations, deuxièmement, elle met fin à une série quasi-noire de quatre matchs sans victoire lors du rassemblement de juin (deux nuls, deux défaites). L'équipe de France est repassée devant l'Autriche au classement et pointe à la troisième place. Elle devrai tout de même assurer face au Danemark pour éviter une relégation indigne des tenants du titre.

Cette victoire, qui doit être confirmée par un résultat similaire à Copenhague, permet aussi d'apaiser le climat qui entoure la sélection depuis plusieurs semaines, entre blessures, affaires extra-sportives (Pogan, audit ministériel à la Fédération) et négociations épineuses sur le droit à l'image collectif des internationaux.

Succès tactique

Didier Deschamps réitera-t-il ses choix tactiques face au Danemark ? Il serait bien inspiré de le faire tant son système à cinq défenseurs a fonctionné jeudi dernier. DD l'avait laissé de côté en juin dernier, sans succès. Le sélectionneur est également conforté dans le choix des hommes, car face à une douzaine de blessures, il n'était pas couru d'avance, par exemple, que Youssouf Fofana réaliserait une première sélection aussi autoritaire au milieu de terrain, aux côtés de son ancien partenaire à Monaco, Aurélien Tchouaméni.

Autre satisfaction, la belle complicité entre Mbappé et Giroud, en l'absence de Karim Benzema. Leur association aurait même pu fournir plus de buts si le Parisien n'avait pas gâché un superbe une-deux avec son acolyte à la 26e minute, ainsi que quelques autres frappes. Pour Giroud, à l'avenir toujours incertain en Bleu tant que Deschamps ne se résout pas à l'appeler lorsque Benzema est disponible, le record de buts de Thierry Henry continue de s'approcher.

Le Grenoblois, avec 49 buts, n'est qu'à deux unités. Aura-t-il l'opportunité de les inscrire ? C'est l'une des interrogations qui pèseront sur Deschamps dans les prochaines semaines. Le groupe des supporters de l'équipe de France, qui fêtait ses 12 ans, ne serait pas opposé à l'idée de revoir l'un de ses chouchous... A deux mois, jour pour jour, de défier l'Australie au Qatar pour la défense de son titre, l'équipe de France semble en tout cas avoir retrouvé de la confiance. Une victoire face au Danemark pour son dernier match avant Doha lui apporterait, en plus, quelques certitudes.