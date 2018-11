Ligue des Nations : première défaite depuis la Coupe du monde pour les Bleus, battus par les Pays-Bas (2-0)

Défaits 2-0 par les Pays-Bas ce vendredi à Rotterdam, les Bleus de Didier Deschamps ont laissé passer leur chance de décrocher dès ce soir leur ticket pour les phases finales de la Ligue des nations.

Privés de Samuel Umtiti, Lucas Hernandez et Paul Pogba, tous trois blessés, l'équipe de France a peiné face à une équipe néerlandaise menée par le talentueux attaquant Memphis Depay, auteur du second but (90e+5 s.p). Un résultat qui relance le suspense pour la qualification en phase finale et condamne l'Allemagne, officiellement reléguée en D2.

Revivez les buts et actions en vidéos

À la 28e minute de jeu, Benjamin Pavard a tenté de réitérer son exploit de la Coupe du monde mais sans succès.

#PBSFRA 28è, 0-0



🇨🇵 LA FRAPPE DE PAVARD !!



Décalé côté droit, Benjamin Pavard tente une puissante frappe du droit en première intention... qui file au-dessus du but de Cilessen !

Regardez ▼https://t.co/p00BxBQVck — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 16, 2018

À la mi-temps les Néerlandais, vainqueurs de la plupart des duels, menaient 1-0 grâce à un but de Wijnaldum (44e).

#PBSFRA 44è, 1-0



⚽ BUT NEERLANDAIS

🇳🇱 WIJNALDUM MALGRE LLORIS



Les Bataves côté gauche, le ballon arrive dans la surface sur Nzonzi, dont la tête remet Babel en jeu. Lloris sort un arrêt-reflexe... mais Wijnaldum suit et marque !

Regardez ▼ https://t.co/JJgcMDf9g7 — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 16, 2018

Dominés, les Français ont continué à subir la pression des Néerlandais en 2e mi-temps. L'équipe de France doit sa courte défaite au talent de son capitaine et gardien Hugo Lloris, auteur de plusieurs parades.

Cette victoire offre aux Néerlandais, en pleine reconstruction, un espoir de décrocher la première place du groupe lundi en cas de match nul ou de victoire en Allemagne, qui, de son côté, vit une catastrophique relégation en deuxième division après avoir échoué à sortir des poules au Mondial en Russie.

#PBSFRA 62è, 1-0



🇳🇱🇳🇱 LES PAYS-BAS POUSSENT

🤚🤚 DOUBLE ARRÊT DE LLORIS



LE MUR !! Côté gauche, Blind centre et trouve très haut la tête de Dumfries. Lloris s'interpose, le Néerlandais récupère et réitère... Lloris aussi, énorme !

Regardez ▼ https://t.co/bnFKRdhl3x — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 16, 2018

#PBSFRA 74è, 1-0



🇳🇱 DEPAY, ENCORE LUI

🇨🇵 LLORIS, ENCORE LUI



Memphis Depay fait la différence face à Pavard. Dans la surface, il frappe fort du gauche, mais c'est repoussé par Lloris ! Quel duel !

Regardez ▼ https://t.co/LMuHj4diKb — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 16, 2018

Prochain match pour les champions du monde : une rencontre amicale, mardi 20 novembre face à l'Uruguay au Stade de France.

Le tirage au sort des deux demi-finales entre les quatre vainqueurs de la Ligue A (chaque vainqueur du groupe 1, 2, 3 et 4) se tiendra le lundi 3 décembre (jour de remise du Ballon d'or).

La phase finale aura lieu cet été entre le 5 et 9 juin.

