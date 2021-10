Ligue des nations : les Bleus, renversants, "toujours là" après leur victoire contre la Belgique

Sur le chemin de la rédemption, après avoir renversé la vapeur face à la Belgique. Les Bleus ont emballé les fans de foot et les commentateurs après leur match fou jeudi soir, face aux Diables rouges, en demi-finale de la Ligue des nations. Après cette victoire 3-2, les Bleus affronteront l’Espagne en finale dimanche, à 20h45.

à lire aussi Ligue des nations : la France se qualifie pour la finale en battant la Belgique 3-2

Benzema, MBappé et Hernandez en héros

Après une première mi-temps catastrophique, l'Equipe de France a signé une dernière demi-heure ébouriffante pour surpasser une Belgique revancharde (3-2), grâce à l'héroïsme de Théo Hernandez. Dominante pendant 60 minutes (2-0), la Belgique a longtemps cru pouvoir adoucir l'amer souvenir de la demi-finale du Mondial-2018 en Russie. Mais les Bleus ont construit leur succès avec patience, révolte et folie. Karim Benzema a réduit le score (62e), Kylian Mbappé a retrouvé le sourire sur penalty (69e), et Théo Hernandez, pour sa deuxième sélection, a illuminé le Juventus stadium d'une frappe limpide au second poteau (90e), transperçant un Thibaut Courtois démuni.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A nouveau le "Seum" pour les Belges

Une revanche qui risque d'asseoir encore plus la rivalité entre ces deux nations voisines, comme le montre la Une de l'Equipe ce vendredi matin.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le quotidien belge "La Dernière heure évoque aussi "Un goût de Seum".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Tout le monde a eu les mots justes à la mi-temps", selon Antoine Griezmann

Après le coup de sifflet final, Antoine Griezmann a dit sa fierté "des joueurs, du groupe, du staff" au micro de TF1 : "Ça nous fait du bien de gagner comme ça en marquant, en faisant la différence, on a su remonter et on a réussi un match fantastique. A la mi-temps Didier Deschamps nous a dit qu'il fallait aller les chercher, que si on mettait un but ça allait changer le match et c'est ce qui s'est passé", a-t-il dit.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Kylian MBappé, qui a porté les Bleus avec une prestation remarquable de détermination et d'efficacité, a également exprimé sa joie sur Twitter.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Didier Deschamps salue "le mental" et la force de caractère" des Bleus

"Gagner ce match-là par rapport au scénario, ça prouve encore une fois la force de caractère de cette équipe", a réagi le sélectionneur Didier Deschamps sur TF1. "L'équipe de France est toujours là" malgré l'échec de l'Euro, a-t-il ensuite souligné au micro de l'AFP. Deschamps s'est dit ravi du "mental" et de la "force de caractère" des Bleus. "Il y a eu cette réaction, cet orgueil, à commencer par nos trois joueurs offensifs qui ont harcelé constamment l'adversaire et renversé la situation", a-t-il dit.

A part moi, peu de gens pensaient que l'on pouvait renverser ce match - Didier Deschamps

"A part moi, peu de gens pensaient que l'on pouvait renverser ce match. Il y a encore le mental, cette force de caractère, en plus de la qualité des joueurs", a affirmé Didier Deschamps. "Quand on n'est pas au niveau auquel on doit être, ça passe par des paroles (à la mi-temps). C'est leur mérite, chacun individuellement, et c'est quelque chose qui s'est transmis aussi", a-t-il raconté.