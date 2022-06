Ligue des nations : les Bleus vont tenter de se relancer face à la Croatie (20h45)

Surprise d'entrée par le Danemark, l'équipe de France part en quête de réponses pour son deuxième match de Ligue des nations contre la Croatie lundi (20h45) à Split, une destination inédite pour des Bleus diminués et contraints de remanier leur onze de départ. Après le faux pas face aux Danois (2-1), vendredi à Saint-Denis, la France ne peut pas se permettre un nouvel accident de parcours au cœur d'un rassemblement de juin qui fait office de préparation à la Coupe du monde 2022.

Elle a d'abord un titre à défendre dans cette épreuve de second rang. Or un nouveau revers compliquerait très sérieusement ses chances de qualification pour le "Final 4". Le groupe des Bleus, abordable sur le papier, paraît soudain beaucoup plus relevé, surtout depuis le probant succès de l'Autriche en Croatie (3-0) lors de la première journée.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mbappé touché au genou

Les Bleus seront privés du leader de leur arrière-garde, Raphaël Varane, blessé à la cuisse gauche, forfait pour la fin du stage et remplacé par le novice Ibrahima Konaté. Le sélectionneur Didier Deschamps, de retour aux commandes après quatre jours d'absence pour un deuil familial, va devoir trancher ce cas épineux en gardant à l'esprit une autre contrainte de taille : la douleur au genou gauche ressentie par Kylian Mbappé, l'autre star de l'attaque. Diminué par un coup depuis mercredi, le Parisien a dû laisser sa place à la mi-temps vendredi et il paraît improbable de le voir évoluer sur la pelouse du stade Poljud, où 31.000 spectateurs sont attendus.

Cinq joueurs de l'équipe de France, dont Kylian Mbappé et Karim Benzema, ont en tout cas été dispensés d'entraînement dimanche. Mbappé "a un petit souci dû à une contusion qui n'est pas irrémédiable", a indiqué le sélectionneur Didier Deschamps en conférence de presse, sans dire si le joueur était forfait. Le gardien N.2 de l'équipe de France, Mike Maignan, sera titulaire, en remplacement du capitaine Hugo Lloris, a annoncé aussi le sélectionneur, qui confiera le brassard à Presnel Kimpembe.

Une défense remaniée ?

Les ajustements les plus scrutés concerneront la défense, avec une ouverture pour William Saliba à la place de Varane, et une carte à jouer pour Benjamin Pavard. Sur les côtés, Jonathan Clauss et Lucas Digne offrent deux alternatives crédibles à Kingsley Coman et Theo Hernandez, décevants face aux Danois.