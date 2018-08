Le sélectionneur Didier Deschamps a convoqué jeudi tous les champions du monde pour les deux matches de reprise de l'équipe de France en septembre face à l'Allemagne et aux Pays-Bas, excepté le gardien n°2 Steve Mandanda, blessé, remplacé par Benoît Costil.

On reprend (presque) les mêmes et on recommence. A l'exception du gardien marseillais Steve Mandada (blessé) remplacé par Benoît Costil, Didier Deschamps a appelé les mêmes joueurs qui ont remporté la la Coupe du monde 2018.

Adil Rami (Marseille), qui avait pourtant annoncé sa retraite internationale au soir de la finale de la Coupe du monde le 15 juillet, a lui aussi été rappelé.

Le sélectionneur des Bleus a livré jeudi sa première liste, depuis le sacre mondial à Moscou, tournée vers l'Euro 2020. La route vers un titre continental, trophée qui lui a échappé en 2016 avec une finale perdue d'un cheveu face au Portugal (0-1 a.p.), commencera à Munich le 6 septembre face à l'Allemagne et se poursuivra trois jours après, au stade de France contre les Pays-Bas, le 9 septembre.

Ces deux rencontres de prestige s'inscrivent dans le cadre de la Ligue des Nations, nouveau tournoi de matches amicaux créé par l'UEFA et qui oppose des nations de niveau équivalent.

La liste des 23 Bleus

Gardiens de but

Hugo Lloris (Tottenham/ENG)

Benoît Costil (Bordeaux)

Alphonse Areola (Paris SG)

Défenseurs

Lucas Hernandez (Atlético Madrid/ESP)

Presnel Kimpembe (Paris SG)

Benjamin Mendy (Manchester City/ENG)

Benjamin Pavard (Stuttgart/GER)

Adil Rami (Marseille)

Djibril Sidibé (Monaco)

Samuel Umtiti (FC Barcelone/ESP)

Raphaël Varane (Real Madrid/ESP)

Milieux de terrain

N'Golo Kanté (Chelsea/ENG)

Blaise Matuidi (Juventus/ITA)

Steven N'Zonzi (AS Rome/ITA)

Paul Pogba (Manchester United/ENG)

Corentin Tolisso (Bayern Munich/GER)

Attaquants

Ousmane Dembélé (FC Barcelone/ESP)

Nabil Fekir (Lyon)

Olivier Giroud (Chelsea/ENG)

Antoine Griezmann (Atlético Madrid/ESP)

Thomas Lemar (Atlético Madrid/ESP)

Kylian Mbappé (Paris SG)

Florian Thauvin (Marseille)