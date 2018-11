Ligue des Nations : Pays-Bas - France, les Bleus pour se qualifier pour la phase finale

Finir le travail aux Pays-Bas. Décrocher son billet pour la phase finale de la Ligue des Nations : tel est l'objectif de l'équipe de France qui se rend à Rotterdam pour "assumer son statut" de champion du monde, à Rotterdam vendredi (20h45).

Conserver la tête du groupe A

Une victoire ou un nul permettrait à la France (1re, 7 points) d'accéder à la phase finale du tournoi. Et espérer terminer en beauté cette folle année 2018 face à l’Uruguay mardi 20 novembre en match amical au Stade de France.

Une défaite en revanche les placerait sous la menace des Néerlandais (2e, 3 points) qui doivent disputer un dernier match le 19 novembre en Allemagne (3e, 1 point).

Le tirage au sort des deux demi-finales entre les quatre vainqueurs de la Ligue A (chaque vainqueur du groupe 1, 2, 3 et 4) se tiendra le lundi 3 décembre (jour de remise du Ballon d'or). Et la phase finale aura lieu cet été entre le 5 et 9 juin.

Hécatombe

En tête de son groupe, l'équipe de France se présente à Rotterdam avec un effectif amoindri, privé de trois titulaires de la Coupe du monde, blessés : le défenseur central Samuel Umtiti (genou), le latéral gauche Lucas Hernandez (cuisse) et le charismatique milieu de terrain Paul Pogba (cuisse).

Dans son onze de départ, Didier Deschamps pourrait les remplacer respectivement par Presnel Kimpembe, Lucas Digne et Steven Nzonzi.

Les compos probables

France : Lloris - Pavard, Kimpembe, Varane, Digne - Kanté, Nzonzi - Mbappé, Griezmann, Matuidi – Giroud

: Lloris - Pavard, Kimpembe, Varane, Digne - Kanté, Nzonzi - Mbappé, Griezmann, Matuidi – Giroud Pays-Bas : Cillessen - Tete, De Ligt, Van Dijk, Blind - De Roon, De Jong, Wijnaldum - Promes, Depay, Babel

.

"Assumer son statut" de champion du monde

Novembre est "une période souvent difficile pour les joueurs, avec pas mal de blessés à droite ou à gauche", convient Didier Deschamps Car c'est l'hécatombe aussi chez les remplaçants : Anthony Martial, Alexandre Lacazette et Benjamin Mendy ont tour à tour déclaré forfait lundi, permettant à l'attaquant du Borussia MönchengladbachAlassane Plea et au latéral gauche de Lyon Ferland Mendy de décrocher leur première convocation en équipe de France, à respectivement 25 et 23 ans.

"Il y a beaucoup d'absents, mais ça donne l'opportunité à d'autres d'avoir du temps de jeu", relativise Deschamps, qui demande à son groupe de "assumer son statut" de champion du monde.

Il faudra d'abord résister à l'attaque néerlandaise menée par le talentueux et turbulent Lyonnais Memphis Depay. Très en forme, les "Oranje", qui avaient pourtant raté la qualification pour le Mondial en Russie, ont surclassé l'Allemagne 3-0 au mois d'octobre avec une équipe "en plein renouveau, pleine d'envie et de qualité", souligne Deschamps.

Attaque au complet



Même s'ils sont invaincus depuis 15 matches et une défaite en amical contre la Colombie en mars (3-2), ses Bleus auront besoin de se rassurer défensivement, après avoir encaissé quatre buts en trois matches.

Ce secteur de jeu n'est pas au mieux: sur le flanc droit, Benjamin Pavard vit un début de saison catastrophique à Stuttgart, lanterne rouge du championnat allemand. Et en défense centrale, Kimpembe, qui avait déjà remplacé Umtiti en octobre, a raté dans les grandes largeurs ses deux matches contre l'Islande (2-2) et l'Allemagne (2-1)...

En attaque en revanche, les Bleus sont au complet, avec la triplette Antoine Griezmann, Olivier Giroud et Kylian Mbappé, le prodige de 19 ans.

Au match aller contre les Néerlandais, début septembre, ce sont d'ailleurs Mbappé et Giroud qui avaient offert la victoire aux Français (2-1). Le second avait ainsi signé son 32e but en sélection, soit un de plus qu'un certain Zinedine Zidane, et il rêve de marquer à nouveau pour aller titiller David Trézéguet et ses 34 réalisations sous le maillot national.

Après ce match décisif aux Pays-Bas, les champions du monde retrouveront le Stade de France pour une rencontre amicale contre l'Uruguay mardi. Une partie qui servira surtout à donner du temps de jeu aux remplaçants.

