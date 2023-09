Ligue Europa : "Derrière Liverpool, on est à égalité avec les deux autres clubs", estime le président du TFC

Un club de légende et deux équipes au même niveau que Toulouse. C'est ainsi qu'on pourrait résumer la poule dans laquelle Toulouse est tombée ce 1er septembre lors du tirage au sort de la Ligue Europa à Monaco. La compétition démarre le 21 septembre. Damien Comolli, le président du TFC, nous a accordé un entretien à la sortie de ce tirage.

Tout le monde ne parle que de Liverpool : c'est le géant de cette Ligue Europa, un club que vous connaissez bien (il en a été un dirigeant de 2010 à 2012) et puis surtout le souvenir de 2007 pour les supporters. Que retenez-vous surtout ?

Je retiens d'abord que dans l'imaginaire de la communauté viola, ces matchs contre Liverpool en préliminaire de la Ligue des Champions en 2007 c'est quelque chose de très fort. Dans mon bureau, j'ai d'ailleurs la plaque commémorative de la rencontre qu'avait ramenée Olivier Sadran à l'époque. Dans l'histoire du club, c'est un évènement important. Et puis dans la nouvelle histoire du Tef, Cela va être un évènement fabuleux de les accueillir au Stadium et d'aller à Anfield.

Je connais très bien Anfield même si ils ont refait deux tribunes sur quatre depuis que je suis parti. Le charme reste le même, le kop reste le même. Il y a une sorte de proverbe anglais qui dit que les nuits de Coupe d'Europe à Anfield sont magiques. Cela va être génial d'amener quelques milliers de toulousains à Anfield et de les accueillir au Stadium. Je n'ai pas besoin de parler de leur palmarès. Pour moi, c'est le grand favori de cette compétition. C'est plus facile de gagner pour eux la Ligue Europa que la Premier League. Gagner un trophée européen pour les supporters de Liverpool, c'est très important dans leur culture.

Cette culture de la gagne aussi, vous l'inculquez ici à Toulouse. Vous allez dans cette coupe d'Europe pour faire un résultat ?

Absolument. j'ai dit aux joueurs qu'il fallait faire le mieux possible dans les quatre compétitions (en comptant le trophée des champions) sans se fixer de limites. Se qualifier, sortir des poules, c'est un objectif. On ne finira pas premier car on a une montagne devant nous, mais les trois autres clubs sont à égalité je pense.

Que savez-vous de l'Union Saint-Gilloise et de Lask, vos deux autres adversaires ?

On connait bien l'Union-Saint-Gilloise, ils travaillent comme nous, avec une approche basée sur les statistiques. Un agent qui travaille beaucoup en Belgique et en France me disait récemment que nos clubs se ressemblaient énormément, la façon dont ils recrutent, leur business-model. On a eu des échanges entre présidents, ils devaient nous rendre visite mais ça ne s'est pas fait. Toute proportion gardée parce qu'ils sont plus en avance que nous, c'est un club qui ces quatre-cinq dernières années a eu le même parcours que nous ces trois dernières années. Ils sont partis d'en bas et arrivés très vite en haut. Ils étaient en quart de finale de la Ligue Europa l'an dernier. On est aussi souvent sur les mêmes joueurs, ça va être intéressant de s'y confronter.

Lask, on les connait moins bien dans le style de jeu mais ils ont une expérience européenne solide, ils ont été dans des compétitions quatre fois sur les cinq dernières années. C'est un club qui rivalise de plus en plus avec Salzbourg. On a suivi des joueurs de chez eux, ça ne s'est pas fait pour des raisons financières, ils ont des moyens. ils inaugurent un nouveau stade cette année, cela promet un bel engouement.

Angleterre, Belgique, Autriche, vous échappez à des déplacements au bout de l'Europe. C'est un soulagement ?

Non, quand on est engagé dans ce genre de compétition, on se prépare à faire de longs déplacements, à jouer le jeudi et le dimanche, ça ne rentre pas en jeu. On s'adapte, c'est ça le sport de haut niveau. On avait déjà enregistré qu'on pouvait potentiellement aller en Norvège, en Moldavie ou en Azerbaïdjan.

Vous avez demandé à ne pas jouer le premier match le 21 septembre à domicile à cause de la Coupe du monde de rugby (France-Namibie ce soir-là, à Marseille). Où en est cette requête ?

On aura la réponse demain (samedi), au plus tard en fin de matinée. La demande a été conjointe avec le gouvernement français, la Rugby World Cup et nous. L'UEFA nous a confirmé que si ils pouvaient accéder à notre demande, ils le feraient. C'est dans l'intérêt de tout le monde.