Ligue Europa : Ajax-Lyon, l'OL veut faire un premier pas vers la finale

Lyon affronte l'Ajax à Amserdam ce mercredi (18h45) en demi-finale aller de la Ligue Europa. L'OL veut frapper un grand coup avant la présence surprise d'Alexandre Lacazette dans le groupe.

Non, ce n'est pas la Ligue des Champions mais bien la demi-finale de la Ligue Europa ce mercredi. Le match aller a été avancé au 3 mai - et non demain (jeudi 4 mai) - en raison d'une fête nationale aux Pays-Bas.

Briller à l'extérieur

Après des défaites à l’extérieur lors des matches retour sur le terrain de la Roma ou du Besiktas lors des tours précédents, les Gones ont l'intention de se faciliter la tâche aux Pays-Bas. Et avec le match retour qui se disputera bien le jeudi 11 mai au Parc OL, les hommes de Bruno Genesio devront gérer différemment la rencontre face au club néerlandais qui a fait chuter Schalke 04 malgré une défaite en Allemagne.

Bruno Genesio : "On doit garder nos chances pour le match retour tout en jouant notre jeu". #AjaxOL pic.twitter.com/CcLYVyY47O — Olympique Lyonnais (@OL) May 2, 2017

Lacazette, invité surprise ?

C'est bien lui, tout sourire, avec veste et pull du club, en train de plaisanter à l'aéroport avec Corentin Tolisso, sur les photos des réseaux sociaux du club. Lacazette figure bien dans le groupe élargi de 21 joueurs parti pour affronter l'Ajax.

#AjaxOL, Alex Lacazette et Corentin Tolisso sont du voyage !! pic.twitter.com/dl1ed3yEqU — Olympique Lyonnais (@OL) May 2, 2017

Peu de personnes auraient pourtant parié sur la présence dans l'avion de l'OL du meilleur marqueur de l'Olympique lyonnais avec 31 buts inscrits cette saison, toutes compétitions confondues. "Alex" n'a en effet pas rejoué depuis qu'il s'est blessé derrière la cuisse droite juste avant la fin du temps réglementaire du quart de finale retour à Istanbul, le 20 avril, sur une frappe qui avait touché la barre transversale.

Info ou intox ? Dès son retour de Turquie, le corps médical du club rhodanien s'est lancé dans "une course contre la montre" pour rétablir le joueur, comme l'avait expliqué l'entraîneur Bruno Genesio.

Bruno Genesio : "Tolisso sera opérationnel. Lacazette va bien mais je pense que ça sera trop court pour qu'il soit présent demain". #AjaxOL — Olympique Lyonnais (@OL) May 2, 2017

Entrera-t-il en jeu ? L'OL préservera-t-il "Alex" pour le retour le 11 mai ? Réponse ce mercredi soir et le scénario du match pour ne pas hypothéquer les chances lyonnaises de faire un premier pas vers la finale qui aura lieu le 24 mai à la Friends Arena de Stockholm (Suède).

(avec AFP)