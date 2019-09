Ligue Europa : cinq choses à savoir sur le Celtic Glasgow

Ce jeudi le Stade Rennais entame sa campagne de Ligue Europa avec la réception du Celtic Glasgow. Club écossais historique et connu dans le monde entier, France Bleu vous propose d'en savoir un peu plus sur les "Bhoys".

Au moment du tirage au sort à Monaco le 30 septembre dernier, la plupart des supporters rennais ont retenu leur souffle au moment où ils ont compris que leur équipe tombait dans le groupe du Celtic Glasgow. Le club écossais ne laisse jamais les fans de foot indifférents. Découvrez pourquoi.

Un grand d'Europe endormi

Le 25 mai 1967 est à marqué d'une pierre blanche dans la riche histoire du Celtic. Ce jour là, les Écossais remportent (2-1) la Coupe des clubs champions face à l'Inter de Milan (ancêtre de la Ligue des Champions). Dans l'enceinte de L'Estadio Nacional de Lisbonne, le Celtic devient le premier club britannique a remporter la plus prestigieuse des compétitions européennes. Si il a dominé la scène continentale dans les années 60 et 70, le Celtic est depuis en retrait. Le sacre de 1967 reste à ce jour le seul titre européen glané par le Celtic Glasgow.

Le capitaine du Celtic lors de la remise du trophée après la victoire en finale de Coupe des clubs champiosn de 1967 © AFP

Un club "irlandais"

Fondé en 1897 par un ecclésiastique catholique irlandais le frère Walfrid, le Celtic Glasgow a d'abord pour objectif de soutenir la communauté irlandaise installé dans le quartier du East End. Ses couleurs (blanche et verte), son logo (le trèfle à quatre feuilles) rappelle les origines irlandaise du club. Aujourd'hui encore, le drapeau irlandais flotte régulièrement dans l'enceinte du Celtic Park.

Un supporter du Celtic avec un drapeau du club devant le Celtic Park © AFP

Un club "politique" avec un rival historique

Club de tradition catholique et indépendantiste, le Celtic nourrit une profonde rivalité avec l'autre club de Glasgow, les Rangers. Ce dernier est lui de tradition protestante et loyaliste envers le Royaume-Uni. Cette rivalité qui occasionne l'un des derby les plus célèbre de la planète porte un nom, le "Old Firm". Une rencontre jamais anodine qui a notamment connu son pic de tension lors du conflit nord-irlandais.

Le Celtic Park, un stade mythique

Si le Celtic Glasgow est aussi connu dans le monde entier, il le doit en parti à son stade le Celtic Park et à son ambiance absolument exceptionnelle les soirs de match. Fondé en 1892, il peut accueillir près de 61.000 spectateurs. Une affluence pulvérisée avec 92.000 spectateurs lors d'une rencontre face aux rivaux des Rangers. Une enceinte qui prend encore une autre dimension quand les supporters entonnent à pleins poumons la chanson "You will never walk alone".

Des supporters dans le monde entier

Élus meilleurs supporters du monde par la FIFA en 2017, les fans du Celtic sont représentés par pas moins de 160 fan-clubs à travers le monde entier. Pour la rencontre face à Rennes ce jeudi en Ligue Europa, 1.400 supporters vert et blanc sont attendus dans la capitale bretonne.