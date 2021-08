Ligue Europa Conférence : découvrez les adversaires du Stade Rennais pour la phase de groupes

Le Stade Rennais va participer pour la quatrième année consécutive à la phase de groupes d'une compétition européenne lors de cette saison 2021/2022. Après la Ligue Europa et la Ligue des Champions, Rennes va devenir le premier club français à disputer la toute nouvelle Ligue Europa Conférence. Les supporters rennais attendent le tirage au sort de ce vendredi avec impatience, même si l'UEFA n'a pas encore pris de décision pour de possibles déplacements organisés de supporters à l'extérieur pour cette saison.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le groupe du Stade Rennais

Le tirage au sort n'a pas gâté les Rennais, qui devront affronter Tottenham, sans doute la meilleure équipe sur la ligne de départ de cette Ligue Europa Conférence, mais aussi le Vitesse Arnhem de Yann Gboho, et le club slovène NŠ Mura. Le club figure dans le groupe G. Le calendrier des matchs sera communiqué rapidement par l'UEFA.

Les matchs se disputeront les 16 et 30 septembre, le 21 octobre, les 4 et 25 novembre et le 9 décembre. Pour atteindre les huitièmes de finale, Rennes devra terminer premier de sa poule. En cas de seconde place, il faudra disputer un barrage face à un troisième de poule de Ligue Europa.

Le tirage complet