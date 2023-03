Ligue Europa Conférence : l'OGC Nice veut finir le boulot face au Sheriff Tiraspol

Les supporters du Gym veulent en voir de toutes les couleurs ce jeudi. Avec d'abord du Bleu en début d'après-midi. La première liste de 2023 de Didier Deschamps pourrait permettre à un Aiglon d'être sélectionné en Bleu pour la première fois depuis Christophe Jallet en 2017. Khephren Thuram et Jean-Clair Todibo font partie des préselectionnés et peuvent légitimement espérer faire partie des joueurs retenus par DD.

Ne rien calculer

Honneur d'une première sélection ou déception de rester à la maison pendant la trêve internationale, il faudra en tout cas tourner la page bleue pour ouvrir ce nouveau chapitre européen rouge et noir ce jeudi soir. Les Aiglons reçoivent le Sheriff Tiraspol à l'Allianz Riviera avec l'objectif de qualifier le club pour son premier quart de finale européen depuis 1960. Pour cela il faudra confirmer la victoire 1-0 en Moldavie la semaine dernière. "On ne va rien protéger," prévenait Julien Sablé face à la presse. "On a des principes de jeu et on ne changera pas nos habitudes."

Au tour précédent, le Sheriff Tiraspol avait su renverser le Partizan Belgrade après avoir déjà perdu 1-0 à domicile. Les Aiglons sont donc prévenus. Et pourront compter sur le retour de Nicolas Pépé dans le groupe, après deux mois d'absence en raison d'une tendinite au genou. L'Ivoirien revient dans l'équipe alors que Youcef Atal, qui avait effectué son retour en Moldavie, s'est à nouveau blessé à la cuisse et va rester à l'infirmerie où figurent encore Diop et Mendy.

Plus de 20.000 billets vendus

Dans les tribunes il y aura du monde. Plus de 20.000 billets vendus, c'est le signe d'un enthousiasme qui monte autour de cette équipe et de cette compétition qui n'a rien d'une Coupe à toto. Le Gym est le dernier représentant français et peut braquer les projecteurs sur lui le temps de cette compétition. "Oui c'est une grosse responsabilité pour nous d'être le dernier club français," confirme Jean-Clair Todibo. Aux Aiglons d'assumer et de porter haut et loin ce drapeau tricolore.