Ligue Europa Conférence : le Stade Rennais affrontera Rosenborg ou Domžale en barrage

Les Rouge et Noir sont fixés ce lundi : pour leur barrage capital de Ligue Europa Conférence, les hommes de Bruno Genesio affronteront Rosenborg (Norvège) ou le NK Domžale (Slovénie) les 19 et 26 août prochains. Ces deux clubs doivent se départager lors d'une rencontre aller-retour les jeudi 5 et 12 août.

Qualifié pour ce barrage comme tête de série, le Stade Rennais évite des équipes plus huppées sur le continent, comme Tottenham ou la Roma. Mais ce barrage sera très important pour le club, puisqu'il pourra permettre aux Bretons, en cas de victoire, de disputer une phase de poules dans une compétition européenne pour la quatrième année consécutive. Un argument de poids pour accélérer certains dossiers du mercato.

Des retrouvailles en vue ?

Si le Stade Rennais venait à affronter le club norvégien de Rosenborg, il retrouverait deux de ses anciens joueurs : les Norvégiens Alexander Tettey et Anders Konradsen.

Rennes jouera son match aller à domicile le 19 août et se déplacera le 26 pour le match retour.