Ligue Europa Conférence : le Stade Rennais assure l'essentiel en Slovénie

Le Stade Rennais s'est imposé face au NS Mura (2-1) pour la troisième journée de Ligue Europa Conférence ce mercredi 21 octobre. Une victoire loin d'être sereine pour les Rouge et Noir, mais qui permet d'enchaîner et prendre la tête de son groupe.

Gaëtan Laborde (au centre) a apporté la victoire au Stade Rennais face au NS Mura, et des points précieux pour la qualification en Ligue Europa Conférence.

Le contenu n'a pas toujours été rassurant, mais l'essentiel est là. Le Stade Rennais l'a emporté en Slovénie face au NS Mura (2-1), face à 150 supporters Rouge et Noir, ce mercredi 21 octobre 2021. Après trois journée de Ligue Europa Conférence, Rennes est donc seul leader de son groupe.

Rapidement, le Stade Rennais va prendre l'avantage dans cette rencontre grâce à une faute de Matic Marusko sur Serhou Guirassy dans la surface. L'attaquant rennais, plus habitué à être titulaire, va prendre ses responsabilité et ouvrir le score sur pénalty (17e).

Des fébrilités en défense

Mais l'avantage au score ne va être que de courte durée. Trois minutes, précisément, avant que la défense du Stade Rennais ne soit prise par une frappe de Mitja Lotric. Le gardien rennais Alfred Gomis était pourtant sur la trajectoire, mais il ne fait que dévier le ballon de l'égalisation. Les Slovènes ont profité d'une contre-attaque éclaire, et vont répéter ce schéma tout au long du match.

L'attaquant inévitable du Stade Rennais, Gaëtan Laborde, va permettre aux Rouge et Noir de reprendre l'avantage. Après une belle frappe de Baptiste Santamaria, le Landais opportuniste rattrape le ballon tout juste arrêté par le gardien et inscrit le but du 2-1.

Leader de son groupe

La seconde période va surtout être l'occasion pour Bruno Génésio, l'entraîneur rennais, de faire tourner son effectif, très sollicité. Avec les entrées de Martin Terrier, Lovro Majer et Loum Tchaouna, rapidement dans cette seconde période. Si Rennes s'offre quelques grosses occasions (Tchaouna à la 68e), le club breton n'est pas non plus à l'abris de l'égalisation (Marosa à la 93e).

Rennes s'impose et prend des points essentiels pour viser la première place du classement. L'autre résultat de cette troisième journée, la victoire d'Arnhem sur Tottenham, permet au Stade Rennais d'être seul leader du groupe G.