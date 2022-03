Ligue Europa Conférence : le Stade Rennais puni par Leicester (2-0)

Le scénario est cruel pour le Stade Rennais. Il y a de quoi regretter une erreur d'arbitrage manifeste, et un but dans les touts derniers instants qui viennent tout compliquer. Mais à la fin les Rouge et Noir s'inclinent bien face à Leicester, pour ce 8e de finale aller de Ligue Europa Conférence (2-0).

Leicester a ouvert le score grâce à une frappe puissante de Marc Albrighton (30e). Derrière le Stade Rennais aura été muet, tout le reste de la première mi-temps. Pourtant Rennes a imposé une large domination à Leicester lors des 25 premières minutes. Avec un Jérémy Doku très en vue, délivrant d'excellents ballons. Mais rien ne va au fond.

Une main oubliée

Les difficultés se poursuivent en seconde mi-temps, où Rennes ne va jamais vraiment retrouver les facilités des premières minutes. A l'image du capitaine Hamari Traoré, loin de son niveau habituel dans cette rencontre. Le Stade Rennais n'est pas non plus aidé par l'arbitrage. Le défenseur central Caglar Söyüncü arrête un ballon de la main sur sa ligne mais l'arbitre ne bronche pas. Et l'assistance vidéo, absente en Ligue Europa Conférence, n'est pas là pour aider.

Le changement de système et les entrées de Lovro Majer et Flavien Tait vont faire du bien. Le Stade Rennais va retrouver des couleurs mais ce coaching de Bruno Génésio ne permet pas d'égaliser. Il faut attendre les toutes dernières minutes pour voir Kelechi Iheanacho crucifier les Rouge et Noir. Comble du cruel avec ce but dans le temps additionnel (93e).

Leicester, même privé de son attaquant vedette Jamie Vardy, a imposé son réalisme au Stade Rennais. Avec trois frappes cadrées et deux buts Rennes encaisse, une nouvelle fois cette saison, trop facilement. Les Rouge et Noir vont devoir compter sur une ambiance bouillante au Roazhon Park pour espérer rattraper les deux buts de retard et espérer se qualifier en quart de finale.