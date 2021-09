Ligue Europa Conférence - Le Stade Rennais renverse le match face à Arnhem et s'impose

Les Rennais ont su renverser un match bien mal embarqué. La victoire face à Arnhem (1-2), obtenue grâce à une bonne deuxième mi-temps, permet au Stade Rennais de bien se positionner dans cette poule de Ligue Europa Conférence, ce jeudi 30 septembre.

La défense des Rouge et Noir aura tremblé et fait trembler, jusqu'à encaisser le premier but (30e) sur un pétard de Maximilian Wittek. A l'origine de l'action, un duel perdu par Adrien Truffert. Symptomatique d'une défense en grande souffrance, notamment la défense centrale. Malgré tout les Rennais vont se procurer quelques occasions, mais la précision n'est pas au rendez-vous.

Loum Tchaouna, à la hauteur

A la pause, Bruno Génésio va faire des choix forts et qui s'avèreront payants. Les sorties de Gaëtan Laborde et Benjamin Bourigeaud, au profit de Martin Terrier et Kamaldeen Sulemana. Ces deux derniers vont être la clé pour débloquer ce match. Mais aussi le choix de laisser Loum Tchaouna, 18 ans, et pour la première fois titulaire en professionnel.

Parce que le jeune attaquant va être à l'origine du pénalty, sifflé à la 51e pour lui. Il est transformé par Serhou Guirassy quelques minutes plus tard et permet au Stade Rennais de revenir au score. C'est encore Loum Tchaouna à la passe décisive pour donner définitivement l'avantage à Rennes (70e), après un superbe contrôle et but de Kamaldeen Sulemana.

Rennes deuxième

L'ailier ghanéen avait touché le poteau quelques minutes avant et a été un des hommes clé de cette victoire rennaise, avec Martin Terrier, précieux pour renverser le scénario du match. Point noir de cette rencontre, l'expulsion de Loïc Badé (73e), après deux cartons jaunes. Déjà la deuxième cette saison.

Le Stade Rennais se retrouve ainsi deuxième de sa poule de Ligue Europa Conférence, à égalité de point avec Tottenham. Une très bonne option prise sur une qualification pour la suite de la compétition.