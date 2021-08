Ligue Europa Conférence : les Rennais font le plus dur (2-0) face à Rosenborg

Ce jeudi soir, devant près de 15 000 spectateurs, le Stade Rennais s'est imposé 2-0 face à Rosenborg, et sera en ballotage favorable avant le match retour de barrage de Ligue Europa Conférence la semaine prochaine en Norvège. Dominateurs pendant la quasi totalité de la rencontre, les Rennais ont ouvert la marque par Nayef Aguerd à la 15e minute de jeu. Sur un centre superbe de Benjamin Bourigeaud, le défenseur central marocain a repris le ballon de la tête pour tromper le gardien norvégien Hansen.

Supérieurs à une équipe norvégienne assez faible sur le plan technique, les Rennais ont maîtrisé la fin de la première période sans parvenir à inscrire de second but. En deuxième mi-temps, les Rouge et Noir ont repris sur les mêmes bases, avant de subir un coup de mou sur le plan physique aux alentours de la 60e minute. Rosenborg a failli en profiter pour inscrire un but mais Islamovic était trop court pour reprendre un but aux six mètres à la 61e. Rennes a repris l'avantage dans le jeu vers la 75e, et a concrétisé sa domination globale grâce à Guirassy, à nouveau sublimement servi par Bourigeaud (2-0, 84e). De quoi rebattre les cartes de la hiérarchie à la pointe de l'attaque. Une victoire qui met les Bretons en excellente position avant le match retour.

Le mot du coach sur Terrier et Guirassy