Ligue Europa : découvrez le calendrier des matches du FC Nantes

C'est un marathon qui attend les Jaune et Verts, entre un championnat dense et la Ligue Europa. L'UEFA dévoile ce samedi 27 août au matin, le calendrier des rencontres qui attend le FC Nantes. Nantes a hérité du groupe G, composé de l'Olympiakos d'Athènes (Grèce), du Qarabag FK (Azerbaïdjan) et du SC Fribourg (Allemagne). La compétition commence le 8 septembre pour les Canaris, et ça se passera dans l'antre de la Beaujoire.

Le calendrier en détail

8 septembre (21h) : FC Nantes - Olympiakos FC

15 septembre (18h45) : Qarabag FK - FC Nantes

6 octobre (21h) : SC Fribourg - FC Nantes

13 octobre (18h45) : FC Nantes - SC Fribourg

27 octobre (21h) : FC Nantes - Karabag FK

3 novembre (18h45) : Olympiakos FC - FC Nantes