Ligue Europa : dernier tour de piste pour l'OGC Nice face à l'Hapoël Beer-Sheva

Déjà éliminé de la Ligue Europa, l'OGC Nice se déplace ce jeudi soir en Israël pour affronter l'Hapoël Beer-Sheva. Un match sans enjeu, à huis clos, délocalisé, mais qui n'est pas sans intérêt pour un groupe rouge et noir rajeuni et qui doit se montrer. Coup d'envoi à 18h55 sur France Bleu Azur.

Déjà pas bien haute en championnat; la moyenne d'âge des Aiglons ce jeudi soir en Europe va encore chuter. Les habituels titulaires Lees-Melou, Dolberg, Danilo, Reine-Adélaïde, Gouiri, Kamara ou Atal restent au chaud à Nice pour se soigner ou récupérer en vue du match le plus important de la semaine : la réception de Rennes dimanche en championnat.

Ce jeudi soir on devrait donc voir à l'œuvre des jeunes comme le milieu Alexis Trouillet ou l'attaquant Selim Ben Seghir, qui ont affiché de belles promesses sur leurs dernières entrées en jeu. Mais aussi des revenants comme le défenseur Racine Coly et surtout le gardien Yoan Cardinale, qui sera bien titulaire, plus de deux ans après son dernier match officiel en rouge et noir.

Pas une récompense de la patience de la part d'Adrian Ursea, plutôt le moyen pour lui de reposer les organismes les plus utilisés, de concerner tout son groupe et de mesurer la profondeur de son effectif. Les cartes sont redistribuées, c'est donc l'occasion de sortir le grand jeu !

Hapoël Beer-Sheva - OGC Nice : match à vivre dès 18h55 en direct sur France Bleu Azur avec Frédéric Métézeau sur place et Patrice Alberganti et Maxime Bacquié aux commentaires.