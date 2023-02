Ligue Europa : douche froide pour le FC Nantes, la Juventus s'impose 3 buts à 0

Lors du barrage aller, les Canaris étaient repartis avec un excellent match nul, 1-1 . Leur rêve, tenir leur revanche après la défaite face aux Turinois en avril 1996. Mais, le FC Nantes n'a pas pu créer l'exploit ce jeudi soir en barrage retour de la Ligue Europa face à la Juventus.

ⓘ Publicité

Cruel scénario

Les Nantais avaient pourtant vite mis la pression dès les premières minutes de la rencontre. Mais, malgré un tout début de match très offensif, et une possession de balle nantaise, les Canaris se sont enfoncés. Moses Simon perd le ballon près de sa surface et l'ailier argentin Di Maria ouvre le score à la 5e minute pour la Juventus. Les Turinois n'étaient pourtant pas arrivés très confiants à Nantes.

Triple sanction pour les Canaris

À la 17e minute, Nicolas Pallois dégage de la main devant les buts d'Alban Lafont. Résultat, l'arbitre José Maria Sanchez siffle penalty sévère pour Nantes et un carton rouge pour Nicolas Pallois. Di Maria, le récent vainqueur de la Coupe du Monde, s'illustre une nouvelle fois et la balle termine sa course dans la lucarne droite. Les Nantais poursuivent la rencontre à dix. Di Maria signe son premier doublé en coupe d'Europe.

Après cette douche froide des vingt premières minutes, les Canaris ont eu bien du mal à maitriser le ballon et à se créer des situations. En rentrant dans les vestiaires, alors que les joueurs d’Antoine Kombouaré n'ont pas démérité, ils sont menés 0-2.

Après la pause, à la 50' minute, c'est encore Di Maria qui frappe à l'entrée de la surface. Heureusement, le gardien nantais Alban Lafont sauve son équipe du 3-0. Les Canaris ont eu beaucoup de mal à exister dans les minutes suivantes.

À la 78e minute, après une intervention de Lafont devant Alex Sandro puis un centre de Vlahovic bloqué, l'Argentin Di Maria, dans un angle fermé, parvient à placer un coup de tête qui trompe le gardien des Canaris. Di Maria triple la mise et assomme les Canaris. Un 3e but validé par la Goal Line Technology.

Les supporters sonnés et déterminés à la Beaujoire

Les Jaune et Vert avaient un rêve, mais l'argentin Di Maria, 35 ans, a cassé toute la dynamique. Les Nantais voulaient leur revanche après la défaite face aux Turinois en avril 1996. Les Canaris ont été punis, mais les supporters ont tenu le coup et ont redoublé d'efforts pour soutenir leur équipe.

La tribune Loire derrière son équipe lors du match FC Nantes / Juventus de Turin © Radio France - Céline Loizeau

Ce jeudi soir, pour cette rencontre, les Canaris avaient invité une quinzaine d'anciennes gloires du club , comme Didier Deschamps, actuel sélectionneur de l'Equipe de France. Il avait été formé à Nantes et était aussi passé par la Juve. Jocelyn Gourvennec, Eddy Capron, Nicolas Ouédec, Claude Makélélé, Franck Renou étaient aussi conviés à la Beaujoire.

Les Canaris espéraient écrire une nouvelle page inattendue de l’histoire du FC Nantes en se qualifiant pour les 8e de finale de la compétition. Mais dans cet affrontement face à la Juve, le match le plus attendu des 20 dernières années côté Nantais, le FC Nantes n'aura pas réussi à faire tomber l'équipe italienne.

Le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu vendredi.