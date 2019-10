Ligue Europa : face à Cluj, le Stade Rennais joue gros

Rennes, France

Le Stade Rennais est dans le dur. C'est un euphémisme. Aux mauvais résultats, neuf matchs sans victoire série en cours, s'ajoute une cascade de blessés pour la réception de Cluj ce jeudi. Jonas Martin et Flavien Tait sont "out" plusieurs semaines. Le gardien Edouard Mendy est incertain et son numéro deux Romain Salin est forfait.

Dans cette période de fortes turbulences, Julien Stéphan fait front. l’entraîneur breton, de seulement 39 ans, vit sa période la plus compliquée depuis sa prise de fonction en décembre dernier et veut à tout prix montrer qu'il a la carrure pour relever son équipe de cette mauvaise passe.

Ma position d’entraîneur a été fragilisée - Julien Stéphan

S'il semble avoir le soutien de ses joueurs à l'image de Joris Gnagnon : "on a un groupe très très soudé, conscient de la situation et on est tous derrière le coach, moi le premier", Julien Stéphan n'a toujours pas digéré la sortie de Sylvain Armand, coordinateur sportif du club, après la défaite à Nantes (1-0 - 7e journée).

"Ma position d’entraîneur a été fragilisée très clairement lors de la sortie médiatique de la direction du club sur le site du club mais je suis extrêmement combatif a expliqué le coach breton (...) pour résumer ma pensée, je vais paraphraser Churchill qui disait que son Histoire lui serait indulgente parce qu'il avait décidé de l'écrire".

Une semaine décisive

Le coach breton se sent sous pression. Il sait que comme tout entraîneur, son crédit n'est pas illimité. Les réceptions de Cluj ce jeudi et de Toulouse dimanche en Ligue 1 pourraient décider d'une partie de son avenir. Face à des Roumains qui viendront sans doute pour ne pas perdre, les Rennais vont devoir montrer autre chose qu'à Monaco. "A Monaco la combativité n'y était pas reconnait Joris Gnagnon. On reçoit une équipe roumaine qui a l’habitude de jouer dans ce domaine là donc il va falloir être capable d'y répondre".

Dernier de son groupe de Ligue Europa avec un point, le Stade Rennais doit s'imposer ce jeudi soir pour croire encore en une qualification pour les 16e de finale. La manière peut attendre. Pas la victoire.