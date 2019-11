Ligue Europa : face au Celtic Glasgow, le Stade Rennais a des choses à prouver

Au moment du tirage au sort de la phase de groupe de cette Ligue Europa, on imaginait déjà l'incroyable atmosphère qui devait accompagner la rencontre de ce jeudi soir face au Celtic Glasgow. Seulement, depuis le Stade Rennais n'a pas été capable de remporter un match dans cette coupe d'Europe, et se retrouve éliminé au bout de quatre journées.

Des choses à se faire pardonner

C'est donc un match sans enjeux sportif qui attend les Bretons ce soir dans la mythique enceinte du Celtic Park de Glasgow. Pour autant, pas question de galvauder la rencontre pour Julien Stéphan : "On joue pour l'honneur, on joue pour les supporters (ils seront environ 2500 supporters rennais) et aussi pour s'améliorer (...) on connait la mentalité anglo-saxonne où quelque soit le contexte, les matchs sont joués à 100%".

Une rencontre qui doit aussi permettre d’effacer, ou du moins atténuer, la piteuse prestation offerte par les Rennais sur la pelouse de Dijon samedi dernier en championnat (2-1). "On doit se racheter concède Julien Stéphan. Les joueurs et le staff".

Une occasion de se montrer

Dans une semaine où le match qui compte est celui de la réception de Saint-Etienne dimanche prochain, Julien Stéphan devrait proposer une équipe hybride. Des joueurs d'habitude cantonnés au banc, voir à la tribune, pourraient avoir du temps de jeu à l'image de James Léa Siliki, Yann Gboho, Rafik Guitane ou Jordan Siebatcheu. Eduardo Camavinga est encore trop juste physiquement. M'baye Niang, Hamari Traoré et Jérémy Morel eux sont restés en Bretagne.

Benjamin Bourigeaud lui fera son retour après sa suspension contre Dijon : "On n'a pas tous les jours la chance de vivre des moments comme ça. De jouer dans des stades comme ça. On devra, non pas profiter, parce qu'on n'est pas venu faire du tourisme, mais essayer de faire le maximum pour remporter le match".

Le Celtic Park à guichet fermé mais sans ses ultras

De son côté le Celtic Glasgow est lui assuré d'être qualifié. Cela n’empêchera pas le Celtic Park d'être à guichet fermé ce jeudi soir. Les ultras de la "Green Brigade" seront en revanche absents. Le club a décidé d'une fermeture partielle d'une tribune suite à plusieurs débordements lors des réceptions de la Lazio et de Cluj en Ligue Europa.