Ligue Europa : finale endeuillée et sous haute sécurité après l'attentat de Manchester

Cela devait être une belle fête sportive, mais la finale de Ligue Europa entre Manchester United et l'Ajax Amsterdam mercredi (20h45) à Stockholm a pris une autre tonalité après l'attentat survenu à Manchester lundi. Minute de silence et brassards noirs sont prévus en hommage aux victimes.

Une minute de silence sera observée mercredi soir à la Friends Arena de Stockholm avant le coup d'envoi de la finale de Ligue Europa entre Manchester United et l'Ajax Amsterdam, en mémoire des victimes de l'attentat qui a touché lundi soir la ville britannique, faisant 22 morts et une soixantaine de blessés, à la sortie de la salle de spectacles Manchester Arena. L'UEFA a également décidé de réduire "considérablement" la cérémonie d'ouverture de la rencontre "comme marque de respect aux victimes".

Brassards noirs pour les joueurs de ManU

"Cela aurait dû être une fête du football", a déploré mardi l'entraîneur de l'Ajax Amsterdam Peter Bosz, en précisant que l'ensemble du club était touché par l'attentat et que lors du match, toute l'équipe néerlandaise serait affectée. Il sera difficile en effet de ne pas avoir une pensée pour les victimes sur le terrain, d'autant plus que les joueurs de Manchester United ont eu l'autorisation de porter un brassard noir pendant la rencontre.

UEFA has agreed to a minute's silence and black armbands during the Europa League final in respect of the terrible events in Manchester. — Manchester United (@ManUtd) May 23, 2017

Beckham, Cantona... les anciens de Manchester United expriment leur soutien

Fait rarissime, le club britannique a annulé sa conférence de presse de veille de match à Stockholm. Les joueurs se sont contentés mardi de reconnaître la pelouse de la Friends Arena pendant à peine cinq minutes, avant de rentrer aux vestiaires, a constaté un journaliste de l'AFP. "Nous sommes très tristes", a simplement commenté sur Twitter l'entraîneur de Manchester United, José Mourinho, et "nous ne pouvons retirer de nos esprits et de nos coeurs les victimes et leurs familles. Je sais, même après le peu de temps que j'ai passé ici, que le peuple de Manchester va s'unir pour ne faire qu'un", a-t-il ajouté dans un autre message sur le réseau social. L'unité auquel a fait référence José Mourinho s'est manifestée notamment au sein des anciens joueurs du club. L'ancienne idole de Manchester United David Beckham a déclaré mardi sur les réseaux sociaux avoir "le coeur brisé". "En tant que père et être humain, ce qui est arrivé m'attriste profondément. Mes pensées vont à ceux touchés par cette tragédie", a-t-il ajouté.

Réaction émue aussi d'Eric Cantona, autre ancien joueur emblématique des Red Devils. Il a adressé un véritable message d'amour à la ville de Manchester : "je souffre avec vous. Mon coeur est avec vous. Je me sentirai toujours proche de vous". Yaya Touré, le milieu de terrain ivoirien de l'autre club mancunien, Manchester City, a lui annoncé mercredi son intention de donner 100.000 livres (115.000 euros) pour aider les victimes de l'attentat de lundi. "Nous voulons aider les victimes, les familles des disparus et ceux qui sont en ce moment à l'hôpital", a expliqué Dimitri Seluk, l'agent du joueur, à la BBC. "Yaya aime Manchester et a une grande affinité avec cette ville et ses habitants", a-t-il précisé.

Sécurité autour de la finale : l'UEFA se veut rassurante

Par ailleurs, le club de Chelsea, sacré champion d'Angleterre, a annoncé mercredi qu'il annulait son défilé célébrant le titre, prévu dans les rues de Londres dimanche prochain en raison de l'attentat de Manchester. "A la lumière de ces événements tragiques, nous pensons qu'il est inapproprié de maintenir la parade du titre", écrit Chelsea dans un communiqué publié sur son site. "Nous ne voulons en aucun cas détourner des ressources importantes en tenant un événement supplémentaire dans les rues de Londres", explique le club.

Concernant la sécurité autour de la finale de l'Europa League mercredi soir, l'UEFA a tenu à rassurer les supporters, mardi dans un communiqué. Elle a assuré que "des mesures de sécurité drastiques" avaient été mises en place depuis bien longtemps. "Il n'y a actuellement aucun renseignement précis qui pourrait suggérer que la finale de l'Europa League à Stockholm puisse être la cible d'attaques", a affirmé l'instance européenne du football. "De plus, un certain nombre de mesures de sécurité avaient déjà été adoptées à la suite de l'attaque de Stockholm en avril dernier ", a ajouté l'organisation.