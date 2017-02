Ligue Europa : France Bleu va vous faire vivre le match à Manchester comme personne !

Le prochain match des Verts ce sera le 16e de finale de la Ligue Europa jeudi à Old Trafford contre Manchester United. France Bleu Saint-Étienne Loire se met à l'heure anglaise et vous prepare 2 journées d’émissions spéciales sur place mercredi et jeudi

Nous serons au cœur de l'action pour vous faire vivre ce rendez vous qui va marquer l'histoire de l'ASSE. Dès mercredi après midi nous serons auprès des Verts et de Manchester United pendant leurs conférences de presse pour que vous ne ratiez rien de tout ce qui va se dire autour de ce 16e de finale. Mercredi soir nous serons en direct entre 16h et 19h avec nos invités, des Français de Manchester et déjà les premiers supporters stéphanois. Jeudi, jour de match, l'un de nos journaliste voyagera avec les supporters des Verts en direction de l'Angleterre. Nous serons en direct du studio de France Bleu à Manchester pour la matinale avant un immense 16h-minuit. 5h d'avant match avec des dizaines d'invités qui se succéderont à notre micro dans le pub où nous nous installerons. A 21h nous serons en direct d'Old Trafford pour le match et un Debrief jusque minuit. France Bleu se met à la hauteur de l'évènement pour que vous, supporters, ne ratiez rien de ce match de légende !

Et on continue de vous gâter en vous faisant gagner votre place pour le match retour. Vous répondez aux questions de sélections à 6h20 7h20 9h50 et 18h20. Tirage au sort du gagnant à 18h30 pendant le Debrief. Une émission spéciale Manchester en partenariat avec Le Progrès.