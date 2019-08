Ligue Europa : Francfort ou Vaduz, futur adversaire potentiel du Racing Club de Strasbourg en barrages

Si les footballeurs strasbourgeois parviennent à éliminer les Bulgares de Plovdid au troisième tour préliminaire de la Ligue Europa, ils affronteraient le vainqueur du match entre Francfort et Vaduz en barrages les 22 et 29 août. Du lourd en perspective si l'Eintracht se qualifie.

Strasbourg, France

C'est l'originalité du long chemin du Racing Club de Strasbourg vers les phases de poule de la Ligue Europa. Avant même d'avoir franchi un tour, il connaît ses adversaires potentiels au tour suivant. Le tirage au sort des barrages a eu lieu ce lundi en début d'après-midi à Nyon en Suisse.

S'il élimine le Lokomotiv Plovdid au troisième tour préliminaire (match aller jeudi prochain le 8 août en Bulgarie et match retour le 15 août à la Meinau), le Racing affronterait en barrages les Allemands de l'Eintracht de Francfort ou Vaduz, l'équipe du Liechtensteinles 22 et 29 août. Francfort est l'un des adversaires les plus forts que le Racing est susceptible d'affronter. L'équipe de la Hesse est allée jusqu'en demi-finale de la dernière Ligue Europa, éliminée simplement aux tirs aux buts par Chelsea.

Le vainqueur de ces barrages est qualifié pour la phase de poule de cette Ligue Europa.