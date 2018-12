Ligue Europa - Girondins Bordeaux : la victoire de l'espoir face au Slavia Prague (2-0)

Grâce à des buts de De Préville et Koundé et à beaucoup d'envie collective, Bordeaux a pris ce jeudi sa revanche sur les Tchèques et préservé une petite chance de qualification. Même s'il n'a toujours pas son destin en mains.

Bordeaux, France

Sans victoire depuis le 7 octobre toutes compétitions confondues, les Bordelais ont gagné le match qu'il fallait pour rester en vie dans cette Ligue Europa. Mais pour accrocher la deuxième place qualificative, ils devront s'imposer le 13 décembre à Copenhague et espérer, dans le même temps, que le Slavia soit battu chez lui par un Zenith St Petersbourg déjà qualifié après son succès (1-0) sur les Danois.

Le bonjour de De Préville

Dans un Matmut Atlantique qu'on avait rarement vu aussi peu rempli (6311 spectateurs) et sous les yeux de Joe DaGrosa et Frédéric Longuépée, l'entame est bordelaise. Un bon rush de Kalu offre un coup franc. Youssouf enveloppe un ballon détourné du bout des gants par Kolar (7ème).

Ça fait bizarre de voir un joueur technique au milieu, j'avais perdu l'habitude.

On peut m'expliquer pourquoi on ne voit jamais Youssouf ? En + à son vrai poste...#FCGBSLA — Mickaël McCandless (@MikaMcCandless) November 29, 2018

Le milieu de terrain relayeur anime plutôt bien le jeu mais c'est un autre jeune qui s'illustre. Tchouameni combine côté droit, son centre est parfait mais Cornelius trop court (27ème). Youssouf remet ça d'une demi-volée du gauche et Tchouameni lui rend la pareille sur un frappe lointaine. Des fulgurances insuffisantes pour permettre à Bordeaux de prendre l'avantage à la pause (0-0). La délivrance arrive dès le retour des vestiaires. Sur un coup franc excentré mal dégagé par la défense tchèque, De Préville trouve le petit filet (1-0, 49ème). L'ancien Lillois n'avait plus marqué depuis le 23 septembre à Guingamp. Un but qui déclenche enfin le réveil du Slavia qui obtient plusieurs corners et se créé une énorme occasion sur une reprise de Sykora repoussée sur la ligne par Sabaly. Sans parvenir à égaliser. Et au bout du temps additionnel, c'est Koundé qui inscrit le deuxième but libérateur (2-0, 94ème).

Le chiffre : 13

Bordeaux a mis fin à une série de treize match d'affilée sans victoire dans une phase de groupes de Ligue Europa. Pour retrouver trace d'un succès girondin, il faut remonter au 25 octobre 2013. Bordeaux avait battu l'APOEL Nicosie (2-1) à la dernière minute. C'était au stade Chaban-Delmas et les buteurs s'appelaient Lamine Sané et Carlos Henrique...

Et maintenant le PSG

Sans doute rassuré par l'état d'esprit de ses troupes, Ricardo va devoir réfléchir à l'équipe qu'il va aligner dimanche (21h) pour le match de gala face au PSG. Restés au repos ou aux soins, Poundje, Otavio et Briand pourraient revenir. Kamano, Karamoh, Sankharé voire Plasil, présents sur le banc ce mercredi, seront frais. Quant à Youssouf, dont c'était seulement la deuxième titularisation de la saison, il a montré par éclairs des choses intéressantes grâce notamment à sa qualité technique. De là à l'aligner face aux tombeurs du PSG...

Les réactions

Jules Kounde @girondins « On a fait un match complet et on s’offre une finale à Copenhague » #FCGBSLA#FBsportpic.twitter.com/hLpnYg6k7l — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) November 29, 2018