Ligue Europa - Girondins de Bordeaux : inutile baroud d'honneur à Copenhague (0-1)

Auteur d'un hold-up au Danemark grâce à un but de Jimlmy Briand, Bordeaux quitte la Ligue Europa après la victoire (2-0) du Slavia Prague face au Zenith Saint-Petersbourg. Et pourra regretter les occasions manquées dans cette compétition.

Lukas Lerager et les Bordelais ne verront pas les seizièmes de finale.

Bordeaux, France

Bordeaux devait gagner au Danemark et espérer une défaite de Prague à domicile. Une seule des deux conditions a été remplie. Les Bordelais n'iront donc pas plus loin que la phase de groupes.

Le film du match

Ce match entre deux équipes pourtant obligées de gagner pour espérer tourne à la partie d'échecs. La première période s'est résumée à un round d’observation avec des gardiens au chômage technique. 45 minutes d'ennui où Bordeaux n'a pas frappé une fois au but et où Copenhague a eu la maîtrise du ballon sans se montrer dangereux en dehors d'une frappe de NDoye sur le poteau juste avant la pause. Pause que le Slavia a atteint avec deux buts d'avance (2-0) laissant peu d'espoirs à ses deux rivaux.

Otavio et Bordeaux ne verront pas les seizièmes de finale. © Maxppp - MaxPPP

Pas de changement au retour des vestiaires même si les Danois poussent et se créent deux occasions. D'abord sur une erreur de Pablo puis sur une frappe de Skpov qui trouve le poteau de Costil. A un quart d'heure de la fin et contre le cours du jeu, Karamoh accélère et sert Briand dont la "Madjer" permet aux Bordelais d'ouvrir le score (0-1, 73ème).

81’: quatre 📸 pour le but #FCKFCGB 0-1 pic.twitter.com/k3RXCi7GsJ — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) December 13, 2018

Les regrets, c'était avant

Si Bordeaux n'a pas su composter son billet pour les 16èmes de finale, il ne peut s'en prendre qu'à lui même. D'abord pour avoir été spectateur de son match au Slavia (1-0). Ensuite pour avoir été beaucoup trop naïf au Matmut Atlantique face au FC Copenhague en encaissant notamment un but dans les arrêts de jeu (1-2). Enfin pour avoir laissé passer sa chance face au Zenith Saint-Petersbourg. Les Girondins se sont inclinés (2-1) en Russie après avoir mené au score et ont concédé le nul au retour après avoir pourtant copieusement dominé la première période. Bordeaux était, de l'aveu d'Eric Bedouet, en apprentissage dans cette Ligue Europa. Il est parti de beaucoup trop loin dans cette campagne pour espérer mieux.