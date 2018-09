Bordeaux, France

La mémoire est intacte. Il faut dire que le printemps 1996 trouvera à coup sûr une bonne place dans la carrière d'entraîneur de Gernot Rohr. Appelé au chevet de Bordeaux après une piteuse élimination en coupe de France qui coûte son poste à Slavo Mulsin, l'Allemand récupère une équipe à la peine en championnat mais lancée dans un marathon européen.

Passée par le filtre de la 1ère coupe Intertoto, la formation girondine en sort vainqueur après avoir disputé huit matches ! Puis elle enchaîne les tours. Zidane, Lizarazu, Dugarry et leurs coéquipiers éliminent Skopje, Volgograd, le Betis Séville avant de sortir le grand Milan AC en quart de finale et d'hériter du Slavia Prague en demie.

Un stade très froid, un Huard très chaud

"On n'était pas favori, rappelle Gernot Rohr. C'est vrai qu'on avait éliminé les Milanais mais en championnat c'était compliqué, Bordeaux se battait pour le maintien donc on avait tout misé sur cette coupe d'Europe."

Le 2 avril, les Girondins se présentent sur la pelouse d'un Slavia qui n'était pas arrivé là par hasard. "C'était une excellente équipe, poursuit Rohr, avec quatre ou cinq internationaux (ndlr : Smicer, Poborsky, Suchoparek, Bejbl, qui ont disputé la finale de l'Euro 1996), notamment Smicer qui était très rapide. On a inscrit un but très tôt par Dugarry puis on avait réussi à les contenir dans un stade qui était très froid. Tactiquement on avait bien géré leur pressing, Gaëtan Huard avait eu quelques ballons chauds à arrêter. On avait eu beaucoup de mal à s'acclimater, on s'était fait bouger mais on a bien tenu et préservé ce résultat de 1 à 0 jusqu'au bout."

Deux semaines plus tard dans un Lescure surchauffé, les Bordelais termineront le travail en s'imposant sur le même score grâce à un but de Didier Tholot.

A cette époque, Jaroslav Plasil avait quatorze ans et faisait ses classes au Hradec Kralové. Le Tchèque sera, avec Jimmy Briand, Igor Lewczuk, Maxime Poundjé, Younousse Sankharé ou Benoît Costil, l'un des rares Bordelais à pouvoir s'appuyer sur une véritable expérience européenne. Pour beaucoup de leurs jeunes coéquipiers, ce sera une découverte face à un Slavia qui a gagné sept de ses huit matches de championnat.

"En coupe d'Europe, il faut un mélange entre la jeunesse et l'expérience, conclut Gernot Rohr. Moi je disais aux jeunes qu'il fallait se battre. Une coupe d'Europe c'est un combat. Il faut s'imposer dans les airs, dans les duels au sol, être très réaliste. Si ces conditions sont réunies, on peut aller très loin."