Bordeaux, France

Bordeaux n'a donc pas raté la dernière marche. Celle qui la mènera ce vendredi (13h) à Monaco pour le tirage au sort des poules d'une Ligue Europa qu'il retrouve après trois ans d'absence. Un but rapide de François Kamano et un penalty de Jimmy Briand ont eu raison de La Gantoise. Bordeaux cherche toujours un entraîneur mais l'élu jouera la coupe d'Europe.

Le match

Il n'aura fallu que dix minutes pour faire exploser un Matmut Atlantique à guichets fermés (35 000 personnes). Une remise aveugle et parfaite de Lerager pour Kamano qui ajuste Kalinic du plat du pied (1-0, 10ème). Les Belges réagissent aussitôt face à un Bordeaux qui a le tort de reculer. Une tête de Rosted, une frappe contrée de Chakvetadze et un tir lointain d'Odjidja font passer quelques frissons. Les Girondins remettent ensuite le pied sur le ballon et il faut une parade de Kalinic pour empêcher Briand de faire le break (37ème). Après la pause, La Gantoise insiste et voit la frappe de Yaremchuk contrée in extremis par Plasil (47ème) . Bordeaux s'en remet aux contres et sur l'un deux, Kalu va provoquer et obtenir un penalty, transformé par Briand qui ouvre son compteur personnel et permet aux Girondins de faire le break (2-0, 64ème). Et d'assurer une qualification logique et méritée.

Un Lerager de combat et de gala

L'international danois, auteur d'un match plein. © Maxppp - MaxPPP

Si Kamano a marqué, si Kalu a été intenable et a reçu l'ovation du public, Lukas Lerager a également sorti un match "européen". Le Danois a comme d'habitude été précieux dans le combat. Jouant depuis un mois avec un masque sur le visage pour protéger un nez cassé à Ventspils, il a beaucoup couru et colmaté les brèches. Il a aussi été celui qui a fait le lien entre un milieu très défensif et l'attaque girondine. Sa passe décisive pour l'ouverture du score de Kamano était un modèle du genre.

Le coup de pression des Ultras

Malgré la qualification, les problèmes demeurent. Bordeaux est toujours en quête d'un entraîneur pour remplacer Gustavo Poyet, cherche toujours un attaquant de pointe alors que le mercato estival s'achève ce vendredi. Et son rachat fait beaucoup causer. Avant la rencontre, les Ultramarines ont organisé un rassemblement devant l'enceinte du Matmut Atlantique. Objectif : rappeler leur inquiétudes sur le projet américain. Devant une centaine de leurs membres, les responsables ont rappelé qu'ils suivent de très près les négociations entre M6, l'actionnaire majoritaire, et GACP, le fonds d'investissement US, dont les intentions et les moyens financiers restent encore bien trop flous à leurs yeux. L'été bordelais est loin d'être terminé.