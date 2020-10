Ligue Europa (J1) : Le LOSC va faire tourner à Prague

Yilmaz, Bamba, Renato Sanches au repos? Ikoné titulaire?

Alors que le LOSC s'apprête à disputer une série de 6 matches en 18 jours, plusieurs changements sont attendus sur la pelouse de la Generali Arena de Prague dans le onze qui sera amené à débuter la rencontre face au Sparta : Bamba, André voire Fonte pourraient débuter sur le banc. Ils font partis des joueurs lillois qui ont débuté toutes les rencontres de L1 cette saison avec Celik Maignan David et Botman.

je n'aime pas l'expression faire tourner

Pour cette première européenne de la saison, Christophe Galtier qui confirmait à la veille de ce match "qu'il y aurait quelques modifications dans le onze de départ" pourrait donc donner du temps de jeu à des joueurs très peu utilisés depuis le lancement de la saison. Rappelons que plusieurs éléments ont passé moins de 100 minutes sur le terrain cette saison: Pied 86 minutes, Reinildo 68, Yazici 47, Weah 31, Lihadji 13, Soumaoro 8.

Nous ne sommes pas là pour faire juste de la figuration

Personne au club ne l'admettra au micro de France Bleu Nord mais on imagine que Christophe Galtier et ses joueurs espère écrire une nouvelle page de l'histoire du LOSC. En effet, jamais en 110 matches européens, le club lillois n'a franchi le cap des 8ème de finale. Pour l'entraîneur nordiste, "ce groupe avec le Milan AC, le Celtic et le Sparta est ouvert, nous jouerons à fond cette compétition, l'objectif c'est de sortir des poules, ensuite tout dépendra du tirage au sort"

Pour les joueurs comme Jonathan Bamba pas question également de faire de la figuration: "On a fait le travail la saison dernière pour disputer cette compétition, ce n'est donc pas juste pour participer. Notre groupe est étoffé et il devrait nous permettre de ramener les résultats espérés."