Ligue Europa : l'ASSE sort de la compétition par la petite porte après une nouvelle défaite à Wolsfburg

On n'attendait pas grand chose de ce match, on n'a pas été déçu. Les Verts n'ont pas montré grand chose pour leur sortie de Coupe d'Europe. Quelques satisfactions individuelles mais une grosse déception collective, peu étonnante avec un fort remaniement du onze de départ. Défaite 1-0.

Saint-Étienne, France

Le résumé du match

Le seul point positif du match c'est la présence importante d'un millier de supporters stéphanois dans le stade de Wolfsburg.

Côté terrain, le seul forezien à avoir pris des risques : Claude Puel. Il a beaucoup fait tourner et a expérimenté des positionnements étonnants à l'image de M'Vila placé en défense centrale. L'absence de jeunes joueurs qu'on aurait pu attendre au coup d'envoi. Pas de Tshibuabua, pas de Petit et Benkhedim n'est entré qu'en deuxième période. On aurait aimé les voir un peu plus.

En revanche Assane Dioussé est une bonne surprise pour son retour, solide au milieu. Romain Hamouma, porteur du brassard de capitaine, a été intéressant, remuant et a apporté son dynamisme. Mais en vain, car les Verts ont été peu efficaces. Aucun tir cadré durant la première période. On restera sur un score de parité et un score vierge à la pause.

Le premier tir cadré pour l'ASSE arrivera à la 84e minute par une belle frappe de Nordin, repoussée par le portier allemand. Entre temps, les Verts encaissent leur unique but à la 52e par Otavio. Des Verts apathiques sans mouvement. Les entrées de Honorat à la reprise (à la place de Aholou), de Benkhedim (à la place de Hamouma) et de Gabriel Silva (à la place de Dioussé) n'amèneront pas plus de rythme.

Une défaite logique, un match pauvre et une triste fin de campagne européenne dans laquelle les Verts n'auront pas réussi à gagner un seul match. L'ASSE sort de l'Europa Ligue par la petite porte. L'équipe va se concentrer sur le championnat et les coupes nationales et c'est peut-être mieux ainsi.

Notons deux mauvaises surprises : les blessures probables de Aholou et Hamouma. Inquiétant avant le match contre le PSG.