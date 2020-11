Ligue Europa : l'OGC Nice battu à Prague (3-2)

Hormis les dix premières minutes de la partie emballantes, l'OGC Nice est passé à côté de son match dans l'ambiance glaciale de l'Eden Arena. Mené au score après une réalisation pleine d'opportunisme de Kuchta (1-0 - 16e), le Gym avait réussi à égaliser par l'inévitable Amine Gouiri (1-1 - 33e). Mais dans une défense amputée de son capitaine Dante, Sima se retrouvait seul sur un corner tchèque pour trompait Benitez de la tête (2-1 - 43e).

Dan Ndoye réagit trop tard

Un but qui a fait très mal aux Aiglons, incapables de réagir en seconde période et crucifié une troisième fois par le premier buteur Kuchta, seul au second poteau pour reprendre dans le but vide un centre venu de la gauche (3-1 - 71e). Et si Dan Ndoye réduisait le score en toute fin de match d'une jolie frappe du gauche (3-2 - 92e) le Gym s'inclinait finalement logiquement face au Slavia et se retrouve distancé dans cette poule C alors que le Bayer Leverkusen s'est imposé en Israël (4-2) ce jeudi soir. Le prochain match dans quinze jours face au Slavia va valoir très cher !