Ligue Europa : l'OGC Nice connait ses adversaires

L'OGC Nice connait ses adversaires pour la phase de groupes de la Ligue Europa. Le tirage au sort effectué ce midi en Suisse envoie les Aiglons en Allemagne, en République Tchèque et en Israël pour affronter le Bayer Leverkusen, le Slavia Prague et l'Hapoël Beer-Sheva.

Placé dans le 4e et dernier chapeau, l'OGC Nice pouvait s'attendre à un tirage compliqué. C'est finalement un groupe qui semble abordable pour Patrick Vieira et ses hommes, qui devront affronter le Bayer Leverkusen, le Slavia Prague et l'Hapoël Beer-Sheva dans le groupe C. Les Allemands font partie des clubs allemands régulièrement qualifiés en Ligue des Champions et seront les favoris. La 2e place qualificative pour les 16e de finale devrait donc se jouer avec le Slavia Prague, un club historique du championnat tchèque et l'Hapoël Beer-Sheva, club israëlien sorti des barrages.

Six matchs en sept semaines

Cette phase de groupes sera particulièrement resserrée cette saison puisque les équipes vont enchaîner les six matchs de poule en sept semaines, entre le 22 octobre et le 10 décembre. La bonne nouvelle, c'est que ces matchs pourraient se jouer devant du public puisque l'UEFA autorise une jauge de 30% de la capacité totale des stades, mais ce sont les gouvernements de chaque pays qui fixeront les limites. A l'Allianz Riviera, difficile d'imaginer plus de 1.000 spectateurs, étant donné les mesures prises par la préfecture des Alpes-Maritimes pour lutter contre le coronavirus.

Le Gym veut jouer à fond l'Europe

Le Gym retrouve cette Europa Ligue trois ans après sa dernière campagne. Lors de la saison 2017 - 2018, la bande à Lucien Favre s'était hissée jusqu'en 16e de finale et s'était heurtée au Lokomotiv Moscou (2-3 / 0-1). Cette saison, malgré un effectif un peu jeune et un peu juste, l'OGC Nice compte jouer cette compétition à fond. C'est en tout cas le message de la direction même si Patrick Vieira a estimé jeudi que ce serait "compliqué d'être compétitif sur les deux tableaux".