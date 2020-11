Ligue Europa : l'OGC Nice pas venu faire du tourisme à Prague

On vient, on gagne et on s’en va. Voilà la mission très prosaïque des Aiglons, qui ont atterrit mercredi dans une ville sous cloche, confinée, et dont le couvre-feu à partir de 21h ne vous laisse aucune chance de trouver un endroit pour savourer un goulash traditionnel ou siroter une pinte à 1,50 euros. Pour découvrir les charmes de la ville aux 100 clochers on repassera. En revanche, il y a quand même de beaux souvenirs à ramener si le Gym l’emporte ce jeudi soir (18h55) face à son adversaire direct pour la qualification en 16e de finale, si on considère que Leverkusen est un cran au-dessus et alors que les quatre équipes de cette poule C comptent 3 points après deux journées.

Le Slavia décimé par le Covid-19

Un Slavia très diminué par le Covid. Cinq joueurs ont été détectés positifs à la veille du match, notamment le capitaine Jan Boril. Les Tchèques n’auront que 14 joueurs valides sur la feuille de match, mais pas question de se plaindre pour le coach Jindrich Trpisovsky. "Tant que j'aurai 11 joueurs à ma disposition, on jouera," a martelé mercredi l'entraîneur du Slavia.

Première sortie sans Dante

Côté Niçois, ce sera aussi la première sortie sans le capitaine Dante, blessé au genou et forfait pour les six prochains mois. Lui qui avait joué toutes les minutes depuis le début de la saison va laisser un grand vide sur et en dehors du terrain. C’est Pierre Lees-Melou qui portera le brassard dans les prochaines semaines et donc dès ce jeudi soir dans ce stade Eden moderne, inauguré en 2008, et où évolue l'équipe nationale. Un jardin où le Slavia a battu Leverkusen la semaine dernière (1-0). Patrick Vieira a donc raison de se méfier de cette équipe qui reste sur deux titres de champion en République Tchèque. "On s'attend à un gros match. Il va falloir être solide parce que c'est une équipe qui a une solide expérience européenne."

Le Gym retrouve le Slavia 23 ans après

Les supporters du Gym se souviennent forcément de ce double affrontement en Coupe des Coupes en 1997. Sans perdre (2-2 / 1-1), Nice, pourtant relégué en D2, tient tête au champion tchèque mais est malgré tout éliminé en 8e de finale de la compétition, qui sera supprimée la saison d'après. 23 ans plus tard, le rapport de force s'est sans doute inversé. Encore faut-il le prouver.

Slavia Prague - OGC Nice match à vivre dès 18h55 en direct et en intégralité sur France Bleu Azur avec Dominique Poulain et Maxime Bacquié.